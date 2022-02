Nóng: Giải U.23 Đông Nam Á ra phán quyết mới sau khi U.23 Myanmar rút lui

Như Thanh Niên đã thông tin, do có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nên U.23 Myanmar rút lui khỏi giải U.23 Đông Nam Á ngay trước trận đấu với Malaysia ngày 15.2. Vì thế bảng B chỉ còn lại 2 đội là Malaysia và Lào.

Do bảng A có 4 đội, bảng B có 2 đội, bảng C (có U.23 Việt Nam) có 3 đội nên ban tổ chức phải tính toán lại phương thức xếp hạng dành cho đội xếp hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Hôm nay (17.2), theo nguồn tin từ LĐBĐ Việt Nam cho biết, phán quyết cuối cùng được đưa ra là bảng B còn 2 đội sẽ thi đấu 2 trận giữa U.23 Malaysia với Lào gồm trận ngày 18.2 và trận ngày 21.2. Lý do là LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) muốn các đội phải có ít nhất 2 trận đấu tại giải U.23 Đông Nam Á để có sự chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây.

Cũng vì lý do này mà cách đây 1 ngày, có tin U.23 Lào từ chối thi đấu 2 trận theo đề nghị từ phía U.23 Malaysia. Nhưng nay họ đã đồng ý thi đấu 2 trận ở bảng B sau sự thuyết phục từ AFF.





Tuy nhiên, các trận đấu ở bảng B này chỉ xác định đội nhất bảng B vào bán kết, không tính suất nhì bảng. Sau trận ngày 18.2, và trận ngày 21.2, nếu U.23 Malaysia và Lào cùng có cùng điểm số và hòa nhau mọi chỉ số phụ, thì đấu hiệp phụ, hòa tiếp sẽ tiến hành sút luân lưu 11 m để xác định đội vào bán kết.

Do đó, cuộc đua giành tấm vé cho đội hạng nhì có thành tích tốt nhất chỉ còn diễn ra ở bảng A và bảng C. Ở bảng A có 4 đội là Campuchia, Philippines, Đông Timor, Brunei nên thành tích của đội xếp nhì sẽ loại bỏ kết quả với đội hạng tư.

Ở bảng C khởi tranh lúc 19 giờ ngày 16.2, với trận U.23 Thái Lan thắng U.23 Singapore 3-1. Như vậy, ngoài 3 đội xếp nhất 3 bảng vào bán kết, đội xếp hạng nhì tốt nhất của bảng A và C sẽ lấy vé còn lại đi tiếp. AFF cũng quyết định đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A hoặc nhì bảng C ở bán kết, trận còn lại diễn ra giữa nhất bảng A với nhất bảng C.