Nóng: Mệnh giá vé xem tuyển Việt Nam gặp Nhật, từ 500.000, cao nhất 1,2 triệu đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 21.10, UBND TP.Hà Nội đã có công văn đồng ý với đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong hai trận đấu tuyển Việt Nam gặp đội Nhật Bản ngày 11.11 và Ả Rập Xê Út ngày 16.11.

Tuy nhiên, Hà Nội chỉ cho phép đón số lượng khán giả ở mỗi trận là 12.000 người (30% công suất sân). Theo kế hoạch, ngày 27 và 28.10, VFF sẽ bắt đầu tiến hành bán vé qua mạng. Lần này, VFF không nhận đăng ký qua đường công văn.

Vé có 4 mệnh giá như sau: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng. BTC dự kiến sẽ thu phí test nhanh Covid-19 của khán giả vào sân với mức 150.000 đồng/người.

Vài ngày tới, BTC trận đấu sẽ có cuộc làm việc cụ thể với Bộ Công an, Bộ Y tế để bàn phương án đảm bảo an toàn y tế, an ninh cho khán giả. Thời điểm này, VFF đã dự kiến đặt 6 cửa gồm 1 cửa dành cho BTC, 5 cửa dành cho khán giả được đặt ở quảng trường Lê Quang Đạo (mặt chính của sân Mỹ Đình). Khán giả vào sân sẽ qua 3 lần kiểm soát chặt chẽ.





Lần 1, phải trình vé, giấy xét nghiệm cho kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu, giấy chứng nhận đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), thân nhiệt phải dưới 37 độ 2. Nếu đáp ứng được các điều kiện này, khán giả sẽ được dán miếng dán trên tay.

Lần 2, khán giả qua cửa từ để kiểm tra, không mang theo những dụng cụ nguy hiểm, pháo sáng, pháo thăng thiên hay những vật dụng bị cấm. Lúc này BTC cũng sẽ kiểm tra cuống vé, miếng dán. Nếu đạt yêu cầu sẽ được đến lần kiểm soát kế tiếp, BTC sẽ đóng dấu vào tay khán giả.

Khán giả sẽ ngồi giãn cách trên khắp 4 khán đài sân Mỹ Đình trên các ghế đã được BTC trận tuyển Việt Nam và bộ phận an ninh đánh dấu sẵn và phải thực hiện nguyên tắc 5K.