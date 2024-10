Nông nghiệp bền vững trong mắt giới trẻ: bất ngờ và ấn tượng

Năm 2023, hơn 282 triệu người trên thế giới đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, theo Báo cáo Toàn cầu về Khủng hoảng Lương thực 2024. Khủng hoảng này nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh xung đột leo thang và thiên tai khắc nghiệt. Nông nghiệp bền vững không chỉ là giải pháp cho tình trạng hiện tại mà còn là chiến lược dài hạn cho tương lai.

Hơn 150 bài báo cáo và 500 đại biểu có mặt tại hội thảo ẢNH: NGA NGUYỄN

Trước tình hình đó, Việt Nam cần tập trung phát triển nông nghiệp bền vững, coi đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Việc ứng dụng các giải pháp kinh tế - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nâng cao năng suất và hiệu quả, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái.

Đó cũng là vấn đề được nêu lên tại hội thảo khoa học quốc gia “Nông nghiệp bền vững vì an ninh lương thực và an toàn thực phẩm” do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đăng cai tổ chức.

Các diễn giả tại hội thảo ẢNH: NGA NGUYỄN

Phiên toàn thể tập hợp các nghiên cứu hàng đầu đã trình bày các giải pháp đổi mới từ công nghệ nano trong nông nghiệp đến phát triển kinh tế tuần hoàn. Hội thảo không chỉ là diễn đàn giao lưu, chia sẻ giữa các chuyên gia hàng đầu mà còn là nơi tiếp thu kiến thức, nâng cao nhận thức cho sinh viên.