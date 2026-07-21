Nông nghiệp thông minh mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ngày 21.7, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết mô hình trang trại nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế cao so với phương pháp canh tác truyền thống.

Trang trại nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) ở Lâm Đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, nhiều đơn vị và nông hộ đã và đang ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, xây dựng trang trại thông minh, dùng hệ thống cảm biến theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, chất dinh dưỡng để tự động hóa tưới tiêu, bón phân và kiểm soát môi trường. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến theo công nghệ của Israel, Ý, Pháp... đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cụ thể, quá trình canh tác giảm được từ 10 - 20% lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật so với canh tác theo phương pháp truyền thống; giảm 30 - 50% lượng nước tưới và nhân công lao động, nhưng lại tăng lợi nhuận lên từ 15 - 20%.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 153.928 ha được chứng nhận sản xuất an toàn bền vững, trong đó có 23.600 ha đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và tương đương, 4.050 ha hữu cơ, 126.278 ha chứng nhận UTZ, 4C, RA...

Bên cạnh đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hành trình đưa công nghệ số đến từng hộ nông dân vẫn còn không ít trở ngại, khó khăn. Nguyên nhân do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, kỹ năng số của nông dân còn hạn chế, trong khi chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm và hạ tầng công nghệ vẫn ở mức cao là rào cản đối với nhiều nông hộ.

Nhiều nông hộ ở Đà Lạt áp dụng thành công phần mềm quản lý vùng trồng, nhật ký điện tử, tem QR truy xuất nguồn gốc ẢNH: LÂM VIÊN

Phòng chuyển giao - huấn luyện, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, cho biết chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý vùng trồng đang được tỉnh đẩy mạnh. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đã áp dụng thành công phần mềm quản lý vùng trồng, nhật ký điện tử, tem QR truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó còn khai thác các nền tảng số, nhóm zalo để cập nhật kỹ thuật, cảnh báo sâu bệnh, dự báo thời tiết và kết nối tiêu thụ nông sản...

Mục tiêu của tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh cao. Xác định rõ nhiệm vụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng giá trị, góp phần tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm 2026.