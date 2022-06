Nóng: Người dân không nên trực tiếp bắt giữ phạm nhân Triệu Quân Sự

Trưa 1.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã nhận được thông báo về việc phạm nhân Triệu Quân Sự (31 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam tối ngày 31.5.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi nhận được thông báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tất cả các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai lực lượng truy bắt Triệu Quân Sự.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do Triệu Quân Sự từng phạm nhiều tội, manh động, và nguy hiểm nên các đơn vị công an đã thông báo thông tin, hình ảnh của phạm nhân đến người dân. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện Triệu Quân Sự thì không nên tổ chức vây bắt nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn, và nên báo thông tin cho cơ quan công an gần nhất.





Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31.5, Sự đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn xã Thành Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều chốt trực, đồng thời huy động lực lượng truy bắt, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích Triệu Quân Sự. Trong khi đó, địa bàn xã Thành Long là xã miền núi, diện tích tự nhiên rộng, nhiều rừng núi.