Nóng: OCA nổi giận, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á chính thức bị hủy

AIMAG lần thứ 6 dự kiến được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 21 đến ngày 30.11.2024. Tuy nhiên, tờ Siamsport (Thái Lan) cho biết, tối 19.8, OCA đã gửi email, thông báo khẩn cho chủ nhà Thái Lan về quyết định hủy bỏ AIMAG. Ít giờ sau khi OCA thông báo, Giám đốc Sở thể thao Thái Lan (SAT), TS Gongsak Yodmani cũng đã xác nhận sự việc.



Ban tổ chức đã chính thức lên tiếng xác nhận AIMAG bị hủy OCA

Tờ Siamsport cũng cho biết thêm, nguyên nhân chính dẫn đến việc hủy bỏ sự kiện này là do chủ nhà Thái Lan không thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện tài chính, thời gian để chuẩn bị cho giải đấu. OCA cho biết, họ đã đưa ra 9 điều kiện cần thiết cho Thái Lan đáp ứng để đảm bảo đăng cai AIMAG nhưng Ban tổ chức đã không thể đáp ứng đầy đủ. Ngoài lý do thiếu kinh phí tổ chức, truyền thông Thái Lan cho rằng việc nước chủ nhà định cắt bỏ 14 môn thi đấu chỉ 3 tháng trước thời điểm dự kiến khai mạc cũng là lý do khiến OCA nổi giận.

Đây được xem là một cú sốc cho cộng đồng thể thao châu Á. Đại hội này được dự kiến tổ chức vào năm 2021 nhưng đã phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện OCA vẫn để lại cánh cửa cho Thái Lan đăng cai giải đấu trong tương lai. Nếu muốn đăng cai lần tiếp theo sau năm 2026 khi đại hội diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Thái Lan có thể nộp đơn theo thủ tục bình thường.

Đây được xem là cú sốc cho thể thao châu Á OCA

Việc AIMAG lần thứ 6 bị hủy khiến đoàn thể thao Việt Nam phải thay đổi kế hoạch trong giai đoạn cuối năm 2024. Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có hơn 300 VĐV tham gia ở 27 môn tại AIMAG. Đây là sự kiện được coi là mục tiêu trọng tâm của một số bộ môn như futsal nam, nữ, bóng rổ 3x3 trong thời gian qua.