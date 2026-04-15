Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Ông Vũ Tiến Thành bất ngờ làm Giám đốc kỹ thuật CLB Ninh Bình, HLV Bea Ji-won ngồi ghế nóng

Vũ Phúc
Vũ Phúc
15/04/2026 14:57 GMT+7

CLB Ninh Bình có sự thay đổi ở đội ngũ lãnh đạo đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải 2026 - 2027.

Ông Vũ Tiến Thành tại sao không làm HLV đội Ninh Bình nữa?

CLB Ninh Bình tiếp tục có những thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện nhằm hướng đến mục tiêu cao tại V-League. 

Theo đó, ông Vũ Tiến Thành sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật, trong khi đội bóng cố đô trao quyền dẫn dắt trực tiếp cho HLV người Hàn Quốc Bea Ji-won. Trước đó, ông Vũ Tiến Thành từng được “biệt phái” từ CLB HAGL để giữ vai trò HLV tạm quyền trong giai đoạn đội bóng gặp khó khăn về phong độ. 

Nhiệm vụ của ông là giúp đội ổn định tổ chức, chấn chỉnh lối chơi và tinh thần sau chuỗi trận sa sút. 

Ông Vũ Tiến Thành giữ chức vụ mới ở đội Ninh Bình

Ông Vũ Tiến Thành giữ chức vụ mới ở đội Ninh Bình

Có ý kiến cho rằng, sự kết hợp giữa một Giám đốc kỹ thuật am hiểu bóng đá Việt Nam như Vũ Tiến Thành và một HLV ngoại giàu năng lượng như Bea Ji-won được đánh giá là bước đi chiến lược. Mô hình này không chỉ giúp đội bóng ổn định trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại V-League và các đấu trường quốc nội. 

Tân HLV đội Ninh Bình

Tân HLV đội Ninh Bình 

Tuy nhiên theo nguồn tin của Thanh Niên, việc ông Vũ Tiến Thành được giao giữ chức Giám đốc điều hành vì thời điểm này ông Thành chưa có bằng huấn luyện AFC Pro. Các CLB hiện đã được yêu cầu đăng ký nhân sự cho mùa giải 2026 - 2027 và phải đạt các tiêu chí mới được cấp phép. 

Nếu Ninh Bình có cơ hội thi đấu ở đấu trường châu lục, HLV bắt buộc phải có bằng AFC. HLV Bae Ji-won có bằng này nên đáp ứng được yêu cầu.

HLV Bae Ji-won là ai?

Ông Bae là cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam,  của Viettel FC năm 2022 - 2024. Ông từng hoàn thành khóa học bóng đá cấp độ cao nhất ở Đại học Thể thao Koln tại Đức và đạt chứng chỉ chuyên nghiệp của AFC. Ông có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở K.League như Jeon Buk, Busan, Ulsan, Gangwon, từng là HLV trưởng các đội bóng Ryong FC, TTM Phchit FC.


Khám phá thêm chủ đề

Vũ Tiến Thành AFC HAGL Bae Ji-won Việt Nam
