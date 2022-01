Nông sản tết đổ về thành phố

Trong vòng xoáy giải cứu

“Dưa hấu Long An, bao đỏ bao ngọt 10.000 một ký. Dừa xiêm Bến Tre 10.000 một trái. Thanh long ruột đỏ 15.000 hai ký; bưởi da xanh 3 trái 50.000”… Những tiếng rao đã trở nên quá quen thuộc, đến mức gần như không còn mấy người chú ý của những người bán hàng rong trên các tuyến đường quanh khu vực chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10) và chợ Thiếc (Q.11, TP.HCM).

Gần các khu chợ này, hành tím, củ kiệu, gừng, tỏi đến dưa hấu, dưa lưới, thanh long, bưởi, xoài, quýt, chuối… được bày bán tràn ra vỉa hè, lề đường. Thường vào cuối tuần lại sắp đến rằm tháng chạp, sức mua sẽ tăng mạnh, đặc biệt là trái cây tươi; nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thì người bán nhiều mà người mua vẫn khá thưa.

Tại siêu thị Co.op Mart trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10), nông sản tết dồi dào đủ chủng loại. Dưa hấu đỏ loại 1, sản phẩm an toàn được nhà vườn dán tem lên từng trái chỉ có giá 8.600 đồng/kg thu hút sự quan tâm và ủng hộ của khá nhiều khách hàng, trong số này có cả các nhân viên tại siêu thị. Nhưng do lượng hàng đổ về quá lớn, nhiều khách hàng muốn ủng hộ cũng khó. Chị Lương Thanh Ngọc, sống tại Q.10, cho biết tuần trước ngày nào nhà chị cũng mua một trái nên dù “mùa này dưa rất ngon, ra chợ chọn đại một trái về bổ ra cũng đỏ tươi, ngọt lịm, nhưng tôi chỉ ngắm thôi, không mua”. Kế bên, thanh long Tiền Giang, Long An an toàn, loại 1 cũng chỉ có giá 9.500 đồng/kg. Xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh có giá cao nhất trong nhóm hàng trái cây tươi cũng chỉ quanh mốc 40.000 - 45.000 đồng/kg tùy loại.

Sáng ra mở điện thoại, chỉ cần lướt Facebook dễ dàng bắt gặp rất nhiều lời mời gọi từ chính những người bạn trên mạng bán sản phẩm hỗ trợ người thân ở các tỉnh như: “Bưởi da xanh Bến Tre giá yêu thương 30.000 đồng/kg, freeship trên mọi nẻo đường Sài Gòn”, “Thanh long loại 1 chuẩn xuất khẩu giá 80.000 đồng/10 kg freeship”… “Thấy người quen bán hàng, mình thường mua ủng hộ và cũng vì thấy tin tưởng hơn so với mua bên ngoài. Thấy ai bán cũng thương muốn mua mà không biết làm sao vì hiện giờ tủ lạnh ở nhà đã chất đầy rồi”, chị Trần Lan Thanh, nhân viên văn phòng ở Q.11, chia sẻ.

Hoa kiểng ngóng tết

Đường Nguyễn Hoàng, P.An Phú (TP.Thủ Đức) được xem là con đường hoa kiểng lớn của TP.HCM, vào thời điểm này các nhà vườn, vựa hoa đang tấp nập bày bán các loại hoa kiểng đón tết.





Anh Võ Thành Thông, chủ một vườn có hơn 500 gốc mai vàng, cho biết: “Đang chuẩn bị nay mai cho người lặt lá đón tết. Vườn mình chủ yếu là mai với kiểng lại ở tại đây nên không quá lo. Nếu hàng ra không được thì để lại năm sau bán. Mai càng có tuổi giá càng cao. Với sản phẩm này phân khúc khách hàng tương đối khá giả nên nhu cầu họ vẫn có, dù dịch bệnh”. Tuy nhiên, anh Thông cũng thừa nhận giá cả năm nay khó tăng dù chi phí các thứ đều tăng. Khách cũng có xu hướng thuê mai về chưng tết hơn là mua, xu hướng này chiếm khoảng 50%.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Minh Tiến xem lại mấy chậu cúc mâm xôi trong tâm trạng khá lo lắng: “Không biết năm nay mua bán thế nào”. Anh Tiến là nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre), chuyên trồng cúc các loại và mai vàng. Năm nào gia đình anh cũng mang hoa lên TP.HCM bán tết, thường khoảng 14 - 15 tháng chạp. Nhưng năm nay anh mang hoa lên sớm hơn một tuần để thăm dò thị trường xem thế nào rồi mới tính tiếp. Vậy mà cả tuần nay anh vẫn chưa bán được chậu nào. Anh Tiến cho biết, giá năm nay sẽ vẫn giữ như năm rồi chứ khó tăng dù chi phí các loại tăng khoảng 20%. Cụ thể, một cặp cúc mâm xôi khoảng 450.000 đồng, mai vàng loại trung khoảng 3 triệu đồng/cây.

Trên đường Mai Chí Thọ, P.An Phú (TP.Thủ Đức), những cây bưởi Diễn trĩu quả, vàng tươi đã được nhập về từ hơn một tháng trước đang đợi khách mang về đón tết. Anh Tú, đại diện vườn cảnh Minh Tân, cho biết bưởi Diễn năm nay về nhiều nên giá có thể giảm nhẹ so với mọi năm, hy vọng sẽ dễ ra hàng hơn. Các loại khác như tắc (quất), hoa giấy, cúc… giá vẫn ổn định như năm trước và đang trong tình trạng dò xét thị trường.

Trong khi đó, trên đường Thành Thái (Q.10) là nơi tập trung nhiều vựa bán hoa kiểng đặc trưng ngày tết như: mai vàng, đào Hà Nội, cúc mâm xôi, hoa giấy, kiểng lá… đã đưa về để phục vụ khách hàng; tuy nhiên sức mua hiện tại chỉ mới nhích lên một chút so với ngày thường. Các chủ vườn ở đây cho biết, hoa kiểng vụ tết thường khoảng một tuần nữa mới bắt đầu sôi động. Năm nay, hoa kiểng nhìn chung rất đẹp mà giá cả rất tốt. Tình hình kinh tế khó khăn nên người bán xác định từ đầu là lấy số lượng bù đắp giá, đẩy hàng cho bà con nhà vườn ở các tỉnh.