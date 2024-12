'Nóng' sàn tiền số, rủi ro tăng cao

Nhà đầu tư "sôi sùng sục"

Sáng qua (5.12), giá Bitcoin (BTC) bất ngờ tăng vọt, vượt qua ngưỡng 100.000 USD/BTC. Cuối giờ sáng, Bitcoin đạt gần 104.000 USD, tăng 7,6% so với ngày trước đó. Đây là mức giá cao nhất lịch sử của đồng tiền số này. Đồng Bitcoin vẫn tiếp tục giao dịch xoay quanh mức này tính đến 17 giờ hôm qua.

Bitcoin lập đỉnh giá mới khiến các sàn tiền số sôi động ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngay khi Bitcoin chạm mốc 100.000 USD, trên các diễn đàn, hội nhóm đầu tư tiền số "bùng nổ" bàn tán, chia sẻ các thông tin, hình ảnh về mức giá kỷ lục. Trong nhóm Telegram mang tên Lucy Zubu có hơn 11.400 thành viên tràn ngập những lời trao đổi nhộn nhịp. Nào là "Up rồi. Chuẩn bị bay. Con gì cũng dương", "Khoảnh khắc lịch sử", "All in nốt nào", "Tôi đã gục ngã trước cửa thiên đường vì lòng tham"… Tuy nhiên, hầu hết người chơi trên các nhóm này không có BTC mà chỉ sở hữu các đồng Altcoin (những đồng tiền số khác ngoài Bitcoin). Cũng có thành viên khoe "RSR/USDT bay mạnh quá, gồng luôn tới hết tháng", "Bay ác thiệt, lời x2 luôn rồi", "Chất như nước cất", "Mới chớm uptrend thôi, chưa phải đỉnh đâu"…

Tương tự, trong nhóm Altcoin Signal UG với hơn 8.600 thành viên cũng có hàng loạt trao đổi với niềm hân hoan khi những đồng tiền số khác cũng tăng theo Bitcoin. "Đến BNB và ETH rồi. Mừng rơi nước mắt", "Hàng của mình đều xanh…". Thêm vào đó, những dự báo, nhận định của một số nhà đầu tư (NĐT) tiền số kỳ cựu trên thế giới dự đoán tương lai của Bitcoin sẽ còn tăng cao cũng được các nhóm chia sẻ nhiều hơn. Ví dụ "giá Bitcoin sẽ còn lên 120.000 USD trong vài tuần tới", "Bitcoin là tài sản có hiệu suất tốt nhất trong 12 năm qua, và đây vẫn là giai đoạn đầu".

Không chỉ Bitcoin, loạt tiền số khác cũng tăng giá mạnh. Ethereum (ETH), tiền số lớn thứ hai thế giới tăng hơn 5% vượt 3.885 USD; Solana tăng 0,5% lên trên 235 USD; XRB tăng trên 2% lên 2,41 USD. Hay các meme coin (tiền số lấy cảm hứng từ những nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng) như Dogecoin, Shiba Inu, Pepe… cũng đi lên.

Tuy nhiên, giữa những chia sẻ hân hoan, vui sướng đó vẫn có những cá nhân bày tỏ ngậm ngùi vì chưa có lãi, thậm chí thua lỗ. Một nick tên M.T nói "Con nào cũng bay 30 - 40% mà con của mình không bay. Giờ sợ run nếu BTC điều chỉnh thì lỗ tiếp"; "Đu ARB gấp 3 giá này nên vẫn chưa về bờ", "Vẫn chưa về bờ, đau lòng"…

Tính trong năm 2024, giá Bitcoin đã gấp đôi và đặc biệt nhảy vọt từ sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá Bitcoin đã tăng hơn 45%. Sự lạc quan của các NĐT đang ở mức rất cao bởi ông Donald Trump được nhận định là người ủng hộ tiền số và nhiều doanh nghiệp có liên quan ông cũng bắt đầu tham gia vào thị trường này. Chẳng hạn, Tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump (DJT.O) đang đàm phán để mua lại công ty giao dịch tiền điện tử Bakkt. Một doanh nghiệp tiền điện tử mang tên World Liberty Financial cũng mới hình thành chưa lâu, có liên quan tới vị tỉ phú này…

Trong khi NĐT sôi sùng sục thì các hoạt động mua bán tiền số hiện nay đều là qua sàn chui, nên hết sức rủi ro cho người tham gia. Bối cảnh đó đòi hỏi việc quản lý tiền số, tài sản số ngày càng cần thiết và cấp bách.

Thận trọng khi đầu tư kẻo bị lừa đảo

Theo một số NĐT cá nhân, "sóng" Bitcoin đang lên nhanh trong cộng đồng khi mức tăng vọt kéo theo sự hưng phấn. Bên cạnh đó, việc Quốc hội đang xem xét về dự thảo luật Công nghiệp công nghệ số với nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định về tài sản số, tiền số cũng khiến NĐT trong nước có thêm hy vọng. Anh Lê Thanh (TP.HCM) chia sẻ những tháng qua do thị trường chứng khoán lình xình, giao dịch ít nên anh có tham gia giao dịch tiền số. Tuy nhiên vì giao dịch này không được công nhận, thậm chí có nhiều ý kiến cho là trái phép nên anh rất lo lắng. Nếu như nhà nước có quy định rõ ràng thì NĐT có thêm một kênh đầu tư hợp pháp.

"NĐT chấp nhận đóng thuế khi giao dịch như chứng khoán. Hiện nay dù mới thấy nhà nước bàn thôi thì đã thấy lạc quan rồi, chứ trước kia nói đến đầu tư tiền số là e dè, thậm chí phải giấu. Giờ thị trường tiền số thế giới đã sôi động và VN cũng thế", anh Lê Thanh cho hay.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận xét: Từ trước đến nay khi Chính phủ thận trọng, chưa đưa ra những quy định pháp lý đối với tài sản số nói chung hay tiền số nói riêng khiến thị trường "vàng thau lẫn lộn". Có nhiều nhóm công nghệ cố tình lập ra dự án, phát hành tiền số để dụ dỗ lôi kéo NĐT tham gia đầu tư nhưng sau đó tháo chạy, bỏ dự án. Hiện nay khi nhiều nước đã xem tài sản số là lĩnh vực quan trọng để phát triển và quản lý thì VN cũng cần có khung pháp lý cho tài sản số, tiền số. Thực tế ở VN, nhiều thống kê cho thấy tiền số giao dịch luôn nằm trong top đầu của thế giới, cao hơn 3 lần giá trị giao dịch chứng khoán, nên càng cần thiết được đưa vào quản lý.

Theo ông Hiển, trong giai đoạn đầu khi cần chờ các văn bản chi tiết thì có thể đưa ra một số quy định mang tính thử nghiệm (Sandbox). Từ đó giúp cho thị trường tiền số giao dịch ổn định, nhà nước cũng sẽ thu được thuế, NĐT được an tâm. Tuy nhiên, ông Hiển cũng nhấn mạnh, dù tiền số đang được khuyến khích và giá tăng vọt theo kỳ vọng nhưng cũng như bất cứ thị trường đầu tư nào, luôn có người thắng kẻ thua. Đặc biệt tiền số còn là lĩnh vực khá mới với các NĐT cá nhân. Những NĐT chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm thì đầu tư vào tiền số càng dễ bị thua lỗ. Thậm chí nhiều NĐT không phân biệt được đâu là dự án lừa đảo nên càng dễ bị mất tiền.

"Thị trường tiền số chủ yếu là thế giới thì lại có vô số đồng tiền khác nhau. Nhưng nguyên tắc chung là càng rủi ro thì có thể càng kiếm lợi nhuận cao, nhất là khi tiền số không có biên độ hằng ngày như chứng khoán VN, được sử dụng tỷ lệ margin rất cao. Ngay cả đối với chứng khoán ở VN đã ra đời hơn 20 năm nhưng nếu NĐT không am hiểu cũng dễ bị thua lỗ. Vì vậy các NĐT cá nhân nên thận trọng, hạn chế lòng tham hay chỉ đầu tư theo lời của những môi giới không đủ uy tín, trong các room chat cá nhân. Nếu không có kinh nghiệm sẽ dễ bị lựa chọn các đồng tiền không có thật hay thậm chí sập bẫy lừa đảo. Bởi thực tế hiện nay khi Bitcoin tăng cao nhưng không phải tất cả tiền số đều tăng và mọi NĐT đều có lãi", chuyên gia Đinh Thế Hiển chia sẻ thêm.