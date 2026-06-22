Nóng: Thủ tướng Anh thông báo từ chức

The Guardian đưa tin, phát biểu trong ngày 22.6, ông Starmer cho biết 2 năm qua là khoảng thời gian đáng tự hào nhất trong cuộc đời ông. Truyền thông Anh cho biết ông Starmer đã nói chuyện với Vua Anh Charles III về quyết định từ chức và sẽ làm việc với chính phủ để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Ông Starmer cho biết ông chấp nhận thực tế rằng mình không phải là người phù hợp nhất để lãnh đạo Công đảng bước vào cuộc bầu cử tiếp theo.

"Mọi quyết định tôi đưa ra đều nhằm mục đích đặt đất nước tôi yêu quý lên hàng đầu. Tôi sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng", ông phát biểu. Truyền thông cũng ghi lại những khoảnh khắc ông Starmer nghẹn ngào khi thông báo quyết định trên.

“Lãnh đạo mới sẽ được bầu ra trước khi quốc hội trở lại vào tháng 9 và tôi sẽ giữ chức vụ cho đến thời điểm đó”, ông nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trước tòa nhà chính phủ ở số 10 Phố Downing ngày 22.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AP

Theo hãng tin Reuters, chưa đầy 2 năm sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử, ông Starmer hiện phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi tỷ lệ ủng hộ rơi xuống mức thấp kỷ lục. Các nguồn tin cho biết người đứng đầu chính phủ Anh đã dành cả dịp cuối tuần qua để cân nhắc việc nên lùi bước hay tiếp tục đấu tranh giữ ghế chủ tịch đảng.

Sức ép kêu gọi ông Starmer từ chức gia tăng mạnh mẽ vào tuần trước khi ông Andy Burnham, Thị trưởng hạt đô thị Greater Manchester, giành chiến thắng thuyết phục để trở lại quốc hội.

Nhiều nghị sĩ Công đảng kỳ vọng ông Burnham - một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm - có thể vực dậy vị thế của đảng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cũng được cho là có thể thỏa hiệp, tránh cạnh tranh với ông Burnham để đổi lại một vị trí cấp cao nếu ông Burnham chiến thắng.

Tuy nhiên, quá trình thay đổi lãnh đạo đi kèm không ít rủi ro. Chính phủ mới sẽ phải kế thừa một tình hình tài chính bấp bênh. Nước Anh hiện có chi phí đi vay cao nhất trong nhóm G7 do nợ công lớn, tăng trưởng kinh tế trì trệ và áp lực chi tiêu. Các nhà đầu tư đang có những quan điểm trái chiều về việc liệu ông Burnham có thể đưa ra các chính sách đủ để trấn an thị trường trái phiếu hay không.

Nếu ông Burnham tiếp quản số 10 Phố Downing, ông sẽ trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit (sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu (EU)) cách đây tròn 10 năm. Giới chuyên gia đánh giá việc thay đổi lãnh đạo liên tục phản ánh sự bất mãn sâu sắc của cử tri, khi các chính phủ chưa thể cải thiện mức sống, dịch vụ công và giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Eurasia Group, đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị có trụ sở tại Mỹ, nhận định với Reuters rằng kịch bản tốt nhất hiện nay là ông Starmer tuyên bố rời ghế vào tháng 9. Lộ trình này sẽ cho phép ông dự hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào tháng 7, đồng thời giúp ông Burnham có thời gian chuẩn bị lập chính phủ mới.