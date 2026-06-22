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Thế giới

Rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức

Khánh An
Khánh An
Tờ The Observer ngày 21.6 đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến từ chức vào hôm nay (22.6) và đã lên lịch trình cho việc rời nhiệm sở, dù một nguồn tin chính phủ nước này khẳng định ông vẫn tập trung vào việc điều hành đất nước.

Mối đe dọa đối với vị trí của ông Starmer, vốn đã âm ỉ trong nhiều tháng qua, đã dâng cao từ ngày 19.6, khi đối thủ của ông là chính trị gia Andy Burnham giành được một ghế trong quốc hội, đủ điều kiện chính thức thách thức vị trí lãnh đạo.

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Thủ tướng Starmer phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị G7 ở Pháp ngày 17.6

Ảnh: Reuters

Theo tờ The Observer, ông Starmer đang thảo luận vấn đề từ chức với phu nhân tại dinh thự Chequers trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Các nhân vật cấp cao trong Công đảng dự kiến tuyên bố rõ ràng về tương lai của ông sớm nhất là vào ngày 22.6. 

Trong khi đó, ngày 19.6, Thủ tướng Starmer tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ sự thách thức nào đối với vị trí lãnh đạo của mình và kêu gọi Công đảng không nên tự chia rẽ bằng những mâu thuẫn nội bộ.

Ông Starmer dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng bị giảm uy tín sau những vụ bê bối và thay đổi chính sách đột ngột, khiến nhiều cử tri có ấn tượng rằng ông không thể thực hiện những lời hứa cải thiện mức sống của họ. 

Nếu ông từ chức, Anh sẽ có thủ tướng thứ 7 chỉ trong hơn một thập niên, phản ánh sự bức xúc của cử tri trước những thất bại của các nhiệm kỳ chính phủ trong việc cải thiện dịch vụ công và giải quyết các vấn đề như nhập cư bất hợp pháp.

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