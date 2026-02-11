Sóng gió bủa vây Thủ tướng Anh Starmer

Reuters ngày 10.2 đưa tin nội bộ Công đảng cầm quyền đang chia rẽ sâu sắc, sau thông tin cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson bị cho là liên quan đến bê bối của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.



Ông Mandelson giữ chức Đại sứ trong chính phủ Thủ tướng Starmer vào tháng 2.2025, tuy nhiên bị bãi nhiệm chỉ sau 7 tháng. Tuần trước, Sở cảnh sát London đã mở cuộc điều tra hình sự với nghi vấn ông Mandelson đã cung cấp dữ liệu mật về cải cách thuế và các gói cứu trợ tài chính của chính phủ Anh cho ông Epstein vào năm 2009, thời điểm ông Mandelson làm việc trong chính phủ cựu Thủ tướng Gordon Brown.

Thủ tướng Starmer rời văn phòng ở London (Anh) ngày 4.2 Ảnh: Reuters

Thông tin ông Mandelson dính líu đến những bê bối nghiêm trọng nói trên đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại chính trường Anh. Chánh văn phòng Thủ tướng, ông Morgan McSweeney, đã đệ đơn từ chức vào ngày 8.2 sau khi nhận trách nhiệm về việc tham mưu bổ nhiệm ông Mandelson làm Đại sứ. Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Starmer, ông Tim Allan, cũng từ chức ngay sau đó.

Lãnh đạo Công đảng Scotland Anas Sarwar, một đồng minh quan trọng từng giúp ông Starmer và Công đảng giành chiến thắng bầu cử năm 2024, đã đề nghị Thủ tướng từ chức. "Sự xao nhãng này cần phải chấm dứt và bộ máy lãnh đạo tại Phố Downing phải thay đổi", ông Sarwar nói. Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Kemi Badenoch cũng kêu gọi ông Starmer rời nhiệm sở "nếu không đủ năng lực".

Theo báo The Guardian ngày 9.2, phần đông nghị sĩ Công đảng và nội các vẫn dành sự ủng hộ cho ông Starmer. Trong cuộc họp với các nghị sĩ Công đảng hôm 9.2, người đứng đầu chính phủ Anh khẳng định sẽ đương đầu với bất kỳ thách thức nào.

"Sau quá trình nỗ lực hết sức để mang đến cơ hội thay đổi đất nước, tôi không sẵn sàng từ bỏ sứ mệnh và trách nhiệm với quốc gia, hay đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn như những người khác đã làm", ông Starmer nói, kêu gọi đảng cho ông thêm thời gian để xoay chuyển tình thế. Tuần trước, Thủ tướng Starmer đã xin lỗi vì đặt niềm tin sai chỗ vào ông Mandelson và cam kết sẽ công khai tài liệu về quá trình bổ nhiệm cựu Đại sứ, nhằm chứng minh rằng ông Mandelson đã nói dối về mối quan hệ với tỉ phú Epstein.

Giới quan sát nhận định với bối cảnh hiện tại, Thủ tướng Starmer nhiều khả năng sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo trong tương lai gần, khi Công đảng không muốn vị thế chính trị suy yếu trước các phe đối lập như đảng Bảo thủ hay đảng Cải cách - một đảng non trẻ nhưng đang gia tăng ảnh hưởng và liên tục vượt Công đảng trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, theo AP. Dẫu vậy, sức ép cho Thủ tướng Starmer là không nhỏ. Ông Starmer sẽ cần sớm xử lý dứt điểm những bê bối liên quan ông Mandelson, để tập trung thúc đẩy nền kinh tế và giải quyết bài toán chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên người dân Anh.