Thế giới

Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc lần đầu trong 8 năm

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2026 06:32 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27.1 thông báo Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 28 - 31.1.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một vị thủ tướng Anh trong 8 năm qua, theo Reuters.

Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc lần đầu trong 8 năm - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer

Ảnh: REUTERS

Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay Thủ tướng Starmer sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu đại diện cho hơn 50 công ty và tổ chức của Anh đến từ các lĩnh vực như tài chính, y tế và sản xuất. Bộ này cho biết thêm các văn kiện về thương mại và đầu tư dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Starmer.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Anh muốn thắt chặt quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc để giúp ông Starmer thực hiện lời hứa cải thiện mức sống của người dân thông qua đầu tư vào các dịch vụ công và nền kinh tế. Trong 12 tháng tính đến giữa năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Anh, theo Reuters. 

