Thế giới

Anh sắp lập 'FBI' chống tội phạm phức tạp

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/01/2026 07:41 GMT+7

Chính phủ Anh sẽ công bố kế hoạch thành lập một lực lượng cảnh sát quốc gia mới, được ví như 'FBI của Anh', nhằm điều tra các vụ án phức tạp như khủng bố, lạm dụng trẻ em trực tuyến và tội phạm có tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Anh mới sẽ hợp nhất chức năng của các đơn vị hiện có chuyên trách chống khủng bố, tội phạm nghiêm trọng, trực thăng cảnh sát, tuần tra đường bộ, cùng các đơn vị chống tội phạm có tổ chức khu vực tại Anh và xứ Wales, theo AP ngày 26.1.

Anh sắp lập 'FBI' chống tội phạm phức tạp- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood phát biểu tại London ngày 25.1.2026

ẢNH: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết lực lượng mới sẽ giảm bớt gánh nặng cho 43 sở cảnh sát địa phương, giúp các đơn vị này tập trung vào xử lý tội phạm thường nhật trong địa bàn quản lý.

"Một số lực lượng địa phương hiện không đủ kỹ năng hoặc nguồn lực để đối phó với các loại tội phạm hiện đại phức tạp như lừa đảo, lạm dụng trẻ em trực tuyến hay các băng nhóm tội phạm có tổ chức", bà Mahmood nói.

Theo bà, mô hình hiện nay "được xây dựng cho một thế kỷ khác", trong khi cơ quan mới sẽ thu hút "nhân tài đẳng cấp thế giới" và tiết kiệm chi phí nhờ tập trung hoạt động mua sắm về một đầu mối quốc gia.

Anh sắp lập 'FBI' chống tội phạm phức tạp- Ảnh 2.

Cảnh sát Anh làm nhiệm vụ trên một con phố ở Windsor, phía tây London ngày 8.7.2025

ẢNH: AFP

Toàn bộ đề xuất sẽ được trình lên Quốc hội Anh vào đầu tuần này. Những thay đổi khác dự kiến bao gồm cắt giảm số lượng lực lượng cảnh sát ở Anh và xứ Wales, cũng như thay đổi cách tuyển dụng và quản lý cảnh sát.

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong giới thực thi pháp luật. Cảnh sát thủ đô London - lực lượng nòng cốt trong chống khủng bố - bày tỏ ủng hộ việc thành lập một lực lượng cảnh sát quốc gia thống nhất.

Khám phá thêm chủ đề

anh FBI Xứ Wales khủng bố cảnh sát
