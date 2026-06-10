Ông Trump được duyệt 70 tỉ USD ngân sách siết nhập cư đến hết nhiệm kỳ

Các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tại Newark (New Jersey) hôm 8.6

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 10.6 đưa tin Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật trị giá 70 tỉ USD để tài trợ cho chính sách siết nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, chấm dứt nhiều tháng tranh cãi gay gắt giữa lưỡng đảng về việc đối phó người nhập cư trái phép.

Dự luật này đang được chuyển đến ông Trump và mang lại cho nhà lãnh đạo một chiến thắng lớn đối với một trong những vấn đề trọng tâm của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Dự luật này phân bổ khoảng 38 tỉ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), 26 tỉ USD cho Lực lượng Tuần tra biên giới (USBP) và 5 tỉ USD cho các chi phí có thể phát sinh, qua đó đảm bảo nguồn tiền ổn định cho chương trình trục xuất người nhập cư của ông Trump đến hết tài khóa 2029.

Đảng Dân chủ, những người phản đối dự luật, cáo buộc đảng Cộng hòa trao cho chính quyền một tấm séc trắng để thực thi các biện pháp mạnh tay mà không có giới hạn hay sự giám sát mới nào.

Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ việc cấp thêm tiền cho ICE và USBP nếu không có các điều kiện ràng buộc về các biện pháp triển khai, bao gồm các cuộc đột kích tại các địa điểm nhạy cảm, việc che mặt của các sĩ quan và việc xâm nhập vào tài sản tư nhân mà không có lệnh của tòa án.

Đảng Cộng hòa đã bác bỏ những yêu cầu trên và chuyển sang quy trình hòa giải ngân sách nhanh, cho phép các biện pháp chi tiêu được thông qua tại Thượng viện bằng đa số phiếu đơn giản, bỏ qua ngưỡng 60 phiếu thường cần thiết để vượt qua sự phản đối của đảng Dân chủ.