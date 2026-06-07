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Thế giới

Tòa bác bỏ những hạn chế nhập cư của chính quyền Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2026 05:02 GMT+7

Thẩm phán liên bang Mỹ John McConnell ngày 5.6 phán rằng những hạn chế do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt cho việc xử lý các đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và quốc tịch từ công dân của 39 quốc gia châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông là bất hợp pháp, theo AFP.

Những hạn chế này được áp đặt sau vụ một người đàn ông Afghanistan nhập cư xả súng tại Washington D.C vào ngày 26.11.2025, khiến một thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ thiệt mạng.

Tòa bác bỏ những hạn chế nhập cư của chính quyền Trump - Ảnh 1.

Một văn phòng của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ở TP.New York (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Trong một phán quyết dài 135 trang, thẩm phán McConnell viết rằng các chính sách hạn chế do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ban hành đã đẩy cuộc sống của vô số người nhập cư sống ở Mỹ vào tình trạng pháp lý bấp bênh không xác định. 

"Hơn 6 tháng sau, nhiều người trong số đó vẫn không có việc làm, không có tư cách pháp lý và không có khả năng lập kế hoạch cho tương lai của mình", ông McConnell nhấn mạnh. Ông còn cho rằng khi áp đặt các hạn chế, USCIS đã sử dụng "lý do ngụy biện về "an ninh quốc gia" để che đậy thái độ chống người nhập cư".

Trong khi đó, ông James Percival, cố vấn pháp lý của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết trên mạng xã hội X rằng phán quyết trên cho thấy sự thiên vị cánh tả. Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết của thẩm phán McConnell.

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