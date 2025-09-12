Nóng: TP.HCM chính thức quy định không tan học trước 16 giờ

Theo đó Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường rà soát và điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày với khung giờ vào học, giờ tan học với từng bậc học như sau:

Các trường mầm non tan học lúc 16 giờ

Thời gian mở cửa trường: từ 6 giờ 30.

Thời gian đón trẻ: từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ.

Thời gian trả trẻ: từ 16 giờ.

Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Học sinh từ cấp tiểu học sẽ không tan học trước 16 giờ ảnh: Đào Ngọc Thạch





Các trường tiểu học, THCS, THPT không tan học trước 16 giờ

Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không muộn hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10 giờ 30.

Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không muộn hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Trong hướng dẫn về việc thực hiện khung thời gian học, lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý các trường chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phản ánh, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Văn phòng Sở, phòng Giáo dục mầm non, phòng Giáo dục phổ thông và các phòng thuộc phối hợp theo dõi, kiểm tra báo cáo lãnh đạo Sở.

Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng nghiêm túc triển khai và quán triệt đầy đủ các nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; chủ động rà soát, điều chỉnh kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất về quy định giờ vào học, giờ tan học.

