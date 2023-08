NÓNG: Trùm lính đánh thuê Wagner thiệt mạng do máy bay rơi?

Truyền thông Nga ngày 23.8 đưa tin một máy bay tư nhân đã rơi ở tỉnh Tver phía bắc Moscow khiến 10 người thiệt mạng, với nghi vấn rằng ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga, có mặt trên máy bay.

Hãng tin TASS cho biết chiếc máy bay Embraer đi từ Moscow đến St. Petersburg, chở 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Cũng theo TASS, cơ quan hàng không dân dụng Nga nói ông Prigozhin có trong danh sách hành khách.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành về vụ tai nạn máy bay Embraer xảy ra tối nay ở vùng Tver. Danh sách hành khách có người mang họ tên là Yevgeny Prigozhin", Rosaviatsia (cơ quan hàng không dân dụng Nga) cho biết.

Các hãng thông tấn khác của Nga, gồm RIA Novosti và Interfax, cũng đưa tin tương tự. Theo đó, máy bay rơi là một chiếc Embraer Legacy 600, với số đuôi RA-02795, được cho là của ông Prigozhin

Theo Đài RT, Bộ Khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên máy bay đều thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra gần làng Kuzhenkino thuộc tỉnh Tver.

Theo một nguồn tin của kênh Telegram thân Nga Readovka, một máy bay rơi ở Tver ngày 23.8 từng được ông Prigozhin sử dụng vài lần trước vụ nổi loạn hồi cuối tháng 6, cũng như sử dụng để bay đến Belarus sau đó. Tuy nhiên, việc ông Prigozhin có mặt trên máy bay này hay không vào thời điểm máy bay rơi vẫn chưa được xác minh.

Thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của Wagner trong đoạn video mới đăng ngày 21.8 REUTERS

Nguồn tin của Readovka cho rằng việc đưa ra khẳng định về cái chết của ông Prigozhin cũng như của ông Dmitry Utkin, một lãnh đạo khác của Wagner, vào thời điểm hiện tại là quá sớm. Ông Prigozhin có thể đang ở trên một phi cơ khác. Trước đây, để giữ bí mật, doanh nhân này thường xuyên khiến những người theo dõi nhầm lẫn. Như nguồn tin của Readovka chỉ ra, ông Prigozhin có thể đã làm thủ tục để lên một máy bay này nhưng thực tế sau đó lại lên một máy bay khác.

Ngày 21.8, các kênh Telegram liên kết với lực lượng Wagner đăng tải đoạn video mới quay cảnh phát biểu của ông Yevgeny Prigozhin. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của nhân vật này từ sau cuộc nổi loạn của Wagner tại Nga hồi cuối tháng 6.

Trong đoạn video, được cho là quay tại châu Phi, ông Prigozhin mặc bộ trang phục rằn ri và cầm súng, đứng ở một vùng hoang mạc và ở đằng sau có xe bán tải chở các tay súng, theo Reuters.

"Nhiệt độ là hơn 50 [độ C]. Wagner PMC đang thực hiện các hoạt động trinh sát và tìm kiếm, giúp nước Nga vĩ đại hơn trên tất cả các châu lục và châu Phi trở nên tự do hơn. Công lý và hạnh phúc cho người dân châu Phi. Chúng tôi đang biến cuộc sống trở thành cơn ác mộng cho [tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng] IS, al-Qaeda và các nhóm cướp bóc khác", ông Prigozhin nói.

Nhân vật này còn cho biết Wagner đang tuyển thêm thành viên và sẽ hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra.

Tương lai của Wagner và ông Prigozhin trở nên bất định từ sau cuộc nổi loạn chống lại giới chỉ huy Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 6 vì mâu thuẫn liên quan chiến dịch tại Ukraine. Theo thỏa thuận sau đó, ông Prigozhin và các thành viên Wagner tham gia nổi loạn được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải sang Belarus.

Sau đó, một số thành viên Wagner sang Belarus và huấn luyện cho quân đội nước này. Hồi tháng 7, ông Prigozhin được nhìn thấy tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi tại thành phố Saint Petersburg (Nga) và gặp các quan chức châu Phi bên lề hội nghị, theo CNN.

Trong một bình luận đăng hồi cuối tháng 7, ông Prigozhin nói Wagner sẵn sàng tăng cường hiện diện tại châu Phi, nơi lực lượng này hoạt động tại nhiều nước.

(ĐANG CẬP NHẬT...)