Nóng: Vừa tuyên bố khởi kiện, Tập đoàn Hòa Bình đã bị... kiện

Ngày 5.1 tại Long An, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã khởi công xây dựng gói thầu HK1 Dự án phát triển công nghiệp Xenia 1 do Công ty TNHH Xenia 1 (thuộc BWID) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại Khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An.