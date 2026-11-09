Noo Phước Thịnh, Pháo, Bích Phương khuấy động đại nhạc hội của cộng đồng esports

Trong hai ngày 7 và 8.11 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), Liên Quân 10 Fest mang đến chuỗi hoạt động kết hợp thi đấu esports, âm nhạc và trải nghiệm tương tác dành cho game thủ. Tâm điểm là đêm đại nhạc hội tối 8.11 với hơn 30 nghệ sĩ biểu diễn, thu hút hơn 22.000 lượt khán giả. Tính chung cả hai ngày, sự kiện ghi nhận hơn 33.000 lượt tham dự.

Noo Phước Thịnh cùng dàn sao Việt khuấy động sân khấu esports

Diễn ra sau ngày thi đấu "Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026", Liên Quân 10 Fest tiếp nối các hoạt động dành cho cộng đồng game thủ bằng đêm đại nhạc hội tại sân Mỹ Đình. Sự kiện đưa âm nhạc lên cùng sân khấu với esports, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Noo Phước Thịnh, Pháo, Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD cùng hơn 30 nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trong chương trình. Sân khấu bùng nổ với sắc màu rap, hip-hop qua tiết mục "Lane nào bá nhất?" của Low G, GỪNG, ORIJIN, G DUCKY và T.C, trước khi Noo Phước Thịnh mang đến phần trình diễn pop-punk đầy năng lượng .

SOOBIN Hoàng Sơn khuấy động sân khấu Mỹ Đình bằng màn trình diễn sôi động, góp phần đẩy cao không khí cuồng nhiệt và cảm xúc của đêm đại nhạc hội ẢNH: BTC

Một trong những màn kết hợp gây chú ý là Pháo và Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc "Phố không buồn". Tiếp đó, Ngô Lan Hương thể hiện "Đi giữa trời rực rỡ" và "Ánh sáng chân thành" - ca khúc hợp tác với Liên Quân Mobile. Da LAB nối tiếp chương trình bằng loạt ca khúc quen thuộc như "Thanh xuân", "Bầu trời mới" và mashup "Bài ca tuổi trẻ - Một nhà".

Một số tiết mục đưa hình ảnh trong trò chơi lên sân khấu. Sau phần trình diễn "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của Phùng Khánh Linh, 120 cosplayer hóa thân thành các vị tướng trong Liên Quân Mobile cùng xuất hiện. Quang Hùng MasterD tiếp nối với màn trình diễn trống kết hợp hiệu ứng sân khấu. Bích Phương biểu diễn các ca khúc quen thuộc, sau đó kết hợp cùng Cheng trong "Vẫn ở đây" - ca khúc chủ đề kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile. SOOBIN khép lại đêm nhạc với tiết mục "Vinh quang đang chờ ta".

350 cosplayer hóa thân thành tướng Liên Quân diễu hành tại Mỹ Đình

350 cosplayer trong trang phục các vị tướng Liên Quân Mobile tham gia diễu hành tại Liên Quân 10 Fest, đưa những nhân vật quen thuộc trong trò chơi ra không gian thực. Hoạt động này diễn ra bên cạnh các màn thi đấu esports, khu trải nghiệm và giao lưu với cộng đồng game thủ trong hai ngày 7 và 8.11.

Đoàn diễu hành là một trong những hoạt động thu hút sự chú ý tại khu vực quảng trường bên ngoài sân Mỹ Đình. Các cosplayer tái hiện hình ảnh nhiều nhân vật trong trò chơi thông qua trang phục, phụ kiện và tạo hình đặc trưng. Người tham dự có thể chụp ảnh, giao lưu và tiếp cận gần hơn với những nhân vật vốn chỉ xuất hiện trên màn hình.

Hàng trăm cosplayer trong trang phục các vị tướng Liên Quân Mobile tham gia diễu hành, tái hiện thế giới nhân vật trong game giữa không gian thực, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ ẢNH: BTC

Bên cạnh hoạt động cosplay, khu vực ngoài sân vận động còn có triển lãm, trò chơi tương tác, gian hàng sản phẩm lưu niệm và các buổi giao lưu với KOL, streamer. Tại sự kiện, tượng nhân vật Arthur của Liên Quân Mobile cũng được xác nhận kỷ lục là tượng nhân vật trò chơi điện tử lớn nhất Việt Nam.

Để phục vụ chương trình, sân khấu đại nhạc hội được thiết kế cao 36 m, sử dụng khoảng 2.000 m² màn hình LED cùng hệ thống 2.500 thiết bị chiếu sáng. Các hình ảnh và hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ thế giới trong trò chơi, kết nối phần trình diễn âm nhạc với nội dung esports.



Theo ban tổ chức, Liên Quân 10 Fest thu hút hơn 33.000 lượt tham dự trong hai ngày, riêng đêm đại nhạc hội có hơn 22.000 lượt khán giả ẢNH: BTC



