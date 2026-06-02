Thời sự

Nộp thêm 119 tỉ, dàn cựu lãnh đạo VICEM được giảm án

Tuyến Phan
02/06/2026 10:58 GMT+7

Nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo VICEM được gia đình nộp khắc phục thêm tổng cộng 119 tỉ đồng, nên được tòa phúc thẩm giảm án.

Ngày 2.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên án phúc thẩm đối với 9 cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) liên quan đến tòa tháp ngàn tỉ "đắp chiếu" suốt 10 năm trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Phiên tòa được mở do các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một số thì mong xét lại phần nghĩa vụ bồi thường 380 tỉ đồng.

Nộp thêm 119 tỉ, dàn cựu lãnh đạo VICEM được giảm án- Ảnh 1.

Dàn cựu lãnh đạo VICEM được tòa phúc thẩm giảm án

ẢNH: PHÚC BÌNH

Cả 9 bị cáo đều được giảm án

Theo tòa phúc thẩm, cách tính thiệt hại của cấp sơ thẩm là có cơ sở. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần phải bồi thường theo tỷ lệ chịu trách nhiệm.

Trước và trong phiên phúc thẩm, các bị cáo đã được người nhà nộp thêm 119 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Một số người không nộp thêm tiền hoặc nộp thêm rất ít so với số tiền cần khắc phục nhưng tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có công cách mạng… Do vậy, tòa quyết định giảm án cho tất cả các bị cáo.

Trong đó, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh được giảm từ 15 năm tù xuống 13 năm tù; cựu Chủ tịch HĐTV kiêm cựu Tổng giám đốc VICEM Lê Văn Chung được giảm từ 13 năm tù xuống 10 năm tù; cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM Dư Ngọc Long được giảm từ 12 năm 6 tháng tù xuống 9 năm tù. Số còn lại đều được giảm án, hoặc chuyển từ án tù sang án treo.

Riêng trường hợp bà Nguyễn Bích Thủy, cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM, đã chết và được đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, người thừa kế của bà này, là con trai, phải khắc phục 16 tỉ đồng.

Con trai bà Thủy kháng cáo, đề nghị tách thành vụ án riêng để xác định di sản thừa kế của mẹ, chỉ cấn trừ số tiền từ di sản và không buộc anh phải thực hiện nghĩa vụ thay mẹ.

Song hội đồng xét xử bác, quyết định không tách vụ án mà việc xác định di sản của bà Thủy sẽ được thực hiện và xử lý ngay trong quá trình thi hành án, buộc anh này thực hiện "trong phạm vi thừa kế".

Nộp thêm 119 tỉ, dàn cựu lãnh đạo VICEM được giảm án- Ảnh 2.

Tòa tháp VICEM trên đường Phạm Hùng

ẢNH: PHÚC BÌNH

Tòa tháp "đắp chiếu" cả thập kỷ, thiệt hại hơn 380 tỉ đồng

Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM có địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội; được khởi công tháng 5.2011, đến tháng 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó "đắp chiếu" cho đến nay, gây thiệt hại hơn 380 tỉ đồng.

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, nguyên nhân là do có nhiều vi phạm, điển hình như việc sử dụng số liệu khống để tham mưu đơn giá cho thuê mặt bằng cao hơn thực tế, phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn giấy chứng nhận nhưng lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định… Trách nhiệm thuộc về dàn cựu lãnh đạo VICEM.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định Công ty ECON là một trong các nhà thầu trúng thầu tại dự án này, được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc trúng thầu không minh bạch, có sự móc nối giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Lãnh đạo ECON đến gặp, đặt vấn đề và được lãnh đạo VICEM đồng ý cho tham gia dự án. Đổi lại, ECON hứa sẽ "cắt phế" 5%.

Sau khi trúng thầu, ông Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty ECON, đưa cho ông Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM, 3,25 tỉ đồng. Ông Long chia cho các cựu lãnh đạo VICEM từ 200 - 800 triệu đồng mỗi người, còn 1,9 tỉ đồng thì giữ lại chi dùng cá nhân.

Các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hoặc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát bác đề nghị miễn tội của cựu Tổng giám đốc VICEM

Ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM, xuất trình bệnh án ung thư và xin miễn trách nhiệm hình sự; song viện kiểm sát bác bỏ, chỉ đề nghị giảm nhẹ một phần.

