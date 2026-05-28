Viện kiểm sát bác đề nghị miễn tội của cựu Tổng giám đốc VICEM

Sáng 28.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tiếp tục xét xử các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án liên quan tòa tháp ngàn tỉ "đắp chiếu" suốt 10 năm của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Cựu tổng giám đốc bị bác đề nghị miễn tội

Tại giai đoạn sơ thẩm, ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM bị tuyên phạt 15 năm tù về tội "vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời phải bồi thường 61 tỉ đồng.

Tuy có đơn kháng cáo nhưng do đang điều trị bệnh nên ông này có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện viện kiểm sát cho hay, ông Ngọc Anh xuất trình bệnh án điều trị bệnh ung thư và đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự. Song, theo cơ quan công tố, cựu Tổng giám đốc VICEM phạm 2 tội đều thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, với vai trò người đứng đầu, nên không có căn cứ miễn. Trường hợp cần thiết, có thể đề nghị cơ quan liên quan áp dụng thủ tục hoãn hoặc đình chỉ thi hành án.

Dù bác mong muốn miễn tội của ông Ngọc Anh, nhưng đại diện viện kiểm sát vẫn đề nghị giảm cho ông này 6 - 9 tháng tù, vì mắc bệnh và có thêm một số tình tiết giảm nhẹ.

Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo khác, do nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và xuất trình thêm các tài liệu làm căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong đó, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung nộp thêm 13,2 tỉ đồng, được đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù (án sơ thẩm 13 năm, bồi thường 72 tỉ đồng).

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM Dư Ngọc Long nộp thêm 25,5 tỉ đồng, được đề nghị giảm 30 - 36 tháng (án sơ thẩm 12 năm 6 tháng, bồi thường 50 tỉ đồng).

Nhóm còn lại được đề nghị giảm thấp nhất 3 tháng, nhiều nhất 24 tháng tù, hoặc chuyển từ án tù sang án treo.

Cựu chủ tịch cam kết "bán hết tài sản nhà cửa" để khắc phục

Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM có địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội; được khởi công tháng 5.2011, đến tháng 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó "đắp chiếu" cho đến nay, gây thiệt hại hơn 381 tỉ đồng.

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, nguyên nhân là do có nhiều vi phạm, điển hình như việc sử dụng số liệu khống để tham mưu đơn giá cho thuê mặt bằng cao hơn thực tế, phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn giấy chứng nhận nhưng lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định… Trách nhiệm thuộc về dàn cựu lãnh đạo VICEM.

Một trong những bị cáo giữ vai trò cao nhất tại VICEM là cựu Chủ tịch HĐTV Lê Văn Chung, án sơ thẩm tuyên 13 năm tù, bồi thường 72 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Chung ban đầu xin giảm nhẹ án tù và tiền bồi thường, đồng thời thắc mắc về cách tính thiệt hại vụ án.

Hội đồng xét xử chất vấn bị cáo "tòa nhà xây lên để làm gì, theo tiến độ bao giờ phải đưa vào sử dụng, và đến nay đã được đưa vào sử dụng chưa?".

Ông Chung ngập ngừng đáp, theo tiến độ thì năm 2013 phải đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa xây xong. Bị cáo về hưu năm 2012, sau đấy "anh em làm tiếp...".

Chủ tọa ngắt lời, phân tích thiệt hại trong vụ án là sự lãng phí khi đầu tư tiền mà không sử dụng được, "chứ không ai nói các bị cáo rút ruột công trình, mang tiền đi tiêu riêng".

Ông Chung vẫn cho rằng số tiền 72 tỉ đồng bị quy trách nhiệm là quá lớn, "có mơ cũng không có để trả", nên xin được giảm nghĩa vụ này.

Tuy nhiên, tòa giải thích chỉ có cơ sở giảm tiền bồi thường nếu xác định được cách tính thiệt hại sai. "Nếu là tiền của tòa thì tòa giảm ngay, nhưng tiền của Nhà nước, nếu giảm cho các bị cáo thì hội đồng xét xử phải bù vào đấy", chủ tọa nói.

Ông Chung do đó rút lại một phần nội dung kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cam kết "bán hết tài sản nhà cửa" để khắc phục.