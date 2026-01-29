Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' 10 năm, cựu Chủ tịch VICEM bị đề nghị 12 - 13 năm tù

Tuyến Phan
Tuyến Phan
29/01/2026 11:25 GMT+7

Cựu Chủ tịch HĐTV cùng hàng loạt cựu lãnh đạo VICEM bị đề nghị án tù, với cáo buộc sai phạm liên quan đến tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' suốt 10 năm.

Ngày 29.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM). Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' 10 năm, cựu Chủ tịch VICEM bị đề nghị 12 - 13 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Chung (trái) và Dư Ngọc Long tại tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Loạt cựu lãnh đạo VICEM bị đề nghị án tù

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM, 11- 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4 - 5 năm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng 2 tội danh này, ông Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) bị đề nghị 11 - 13 năm, Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) 14 - 16 năm.

Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị 12 - 13 năm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 

Các bị cáo còn lại bị đề nghị 24 - 30 tháng án treo đến 9 năm tù về một trong hai tội danh nêu trên.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá vụ án xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới cho VICEM khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của tổng công ty. Song quá trình triển khai thực hiện, các bị cáo đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu. 

Những sai phạm này dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi, đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác, sử dụng; thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được, cũng chưa thể tiếp tục triển khai được do phải tính lại hiệu quả kinh tế.

Một nguyên nhân khác là do các cựu lãnh đạo VICEM đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của Chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ. 

Về phân hóa trách nhiệm, cơ quan công tố nhận định cần xử lý nghiêm các bị cáo là người đứng đầu, giữ vai trò chính; cân nhắc giảm nhẹ bị cáo có vai trò không đáng kể, không hưởng lợi. 

Trong đó, các ông Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh là người đề ra chủ trương, chủ mưu xuyên suốt vụ án, dẫn đến sai phạm, gây thất thoát lãng phí.

Tòa tháp "đắp chiếu" suốt 10 năm, thiệt hại trăm tỉ

Theo cáo buộc, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM có địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Dự án được khởi công tháng 5.2011, đến tháng 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công cho đến nay.

Tổng số tiền VICEM đã đầu tư cho dự án là 1.245 tỉ đồng, trong đó vay một phần từ Ngân hàng BIDV để đầu tư. Dù đã tất toán toàn bộ hơn 719 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Với việc "đắp chiếu" suốt 10 năm, dự án gây thiệt hại hơn 381 tỉ đồng, gồm hơn 206 tỉ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng và lãng phí hơn 174 tỉ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM, tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' 10 năm, cựu Chủ tịch VICEM bị đề nghị 12 - 13 năm tù- Ảnh 3.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại VICEM

ẢNH: PHÚC BÌNH

Viện kiểm sát kết luận nguyên nhân là do có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án: sử dụng số liệu khống để tham mưu đơn giá cho thuê mặt bằng cao hơn thực tế, phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn giấy chứng nhận nhưng lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định…

Ngoài thiệt hại do lãng phí gây ra, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định Công ty ECON là một trong các nhà thầu trúng thầu, được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng. Song, việc trúng thầu không minh bạch, có sự móc nối giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Theo đó, lãnh đạo ECON đến gặp, đặt vấn đề và được lãnh đạo VICEM đồng ý cho tham gia dự án. Đổi lại, ECON hứa sẽ "cắt phế" 5%.

Sau khi trúng thầu, ông Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) đưa cho ông Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) 3,25 tỉ đồng. Ông Long chia cho các cựu lãnh đạo VICEM từ 200 - 800 triệu đồng mỗi người, còn 1,9 tỉ đồng thì giữ lại chi dùng cá nhân.

Tin liên quan

Cựu sếp VICEM khai gì về việc nhận hơn 3 tỉ đồng tiền 'bôi trơn'?

Cựu sếp VICEM khai gì về việc nhận hơn 3 tỉ đồng tiền 'bôi trơn'?

Ngoài sai phạm khiến tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' suốt 10 năm qua, một số cựu lãnh đạo VICEM còn bị cáo buộc nhận hơn 3 tỉ đồng tiền 'bôi trơn' từ nhà thầu.

Khám phá thêm chủ đề

VICEM tòa tháp đắp chiếu 10 năm tòa tháp VICEM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận