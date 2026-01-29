Tòa tháp ngàn tỉ 'đắp chiếu' 10 năm, cựu Chủ tịch VICEM bị đề nghị 12 - 13 năm tù

Ngày 29.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM). Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Lê Văn Chung (trái) và Dư Ngọc Long tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Loạt cựu lãnh đạo VICEM bị đề nghị án tù

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM, 11- 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4 - 5 năm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng 2 tội danh này, ông Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) bị đề nghị 11 - 13 năm, Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) 14 - 16 năm.

Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị 12 - 13 năm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị 24 - 30 tháng án treo đến 9 năm tù về một trong hai tội danh nêu trên.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá vụ án xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới cho VICEM khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của tổng công ty. Song quá trình triển khai thực hiện, các bị cáo đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

Những sai phạm này dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi, đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác, sử dụng; thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được, cũng chưa thể tiếp tục triển khai được do phải tính lại hiệu quả kinh tế.

Một nguyên nhân khác là do các cựu lãnh đạo VICEM đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của Chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ.

Về phân hóa trách nhiệm, cơ quan công tố nhận định cần xử lý nghiêm các bị cáo là người đứng đầu, giữ vai trò chính; cân nhắc giảm nhẹ bị cáo có vai trò không đáng kể, không hưởng lợi.

Trong đó, các ông Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh là người đề ra chủ trương, chủ mưu xuyên suốt vụ án, dẫn đến sai phạm, gây thất thoát lãng phí.



Tòa tháp "đắp chiếu" suốt 10 năm, thiệt hại trăm tỉ

Theo cáo buộc, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM có địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Dự án được khởi công tháng 5.2011, đến tháng 8.2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công cho đến nay.

Tổng số tiền VICEM đã đầu tư cho dự án là 1.245 tỉ đồng, trong đó vay một phần từ Ngân hàng BIDV để đầu tư. Dù đã tất toán toàn bộ hơn 719 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Với việc "đắp chiếu" suốt 10 năm, dự án gây thiệt hại hơn 381 tỉ đồng, gồm hơn 206 tỉ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng và lãng phí hơn 174 tỉ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM, tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại VICEM ẢNH: PHÚC BÌNH

Viện kiểm sát kết luận nguyên nhân là do có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án: sử dụng số liệu khống để tham mưu đơn giá cho thuê mặt bằng cao hơn thực tế, phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn giấy chứng nhận nhưng lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định…

Ngoài thiệt hại do lãng phí gây ra, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định Công ty ECON là một trong các nhà thầu trúng thầu, được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng. Song, việc trúng thầu không minh bạch, có sự móc nối giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Theo đó, lãnh đạo ECON đến gặp, đặt vấn đề và được lãnh đạo VICEM đồng ý cho tham gia dự án. Đổi lại, ECON hứa sẽ "cắt phế" 5%.

Sau khi trúng thầu, ông Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) đưa cho ông Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) 3,25 tỉ đồng. Ông Long chia cho các cựu lãnh đạo VICEM từ 200 - 800 triệu đồng mỗi người, còn 1,9 tỉ đồng thì giữ lại chi dùng cá nhân.