'Nosferatu' - phim ma cà rồng xuất sắc ra rạp Việt

Tác phẩm Nosferatu do Robert Eggers (nhà làm phim mê hoặc khán giả của thể loại giật gân, kinh dị qua các phim như The Northman, The Lighthouse, The Witch) chỉ đạo, làm mới (remake) từ bản phim cũ Nosferatu: A Symphony of Horror (1922) và đồng thời chuyển thể từ tiểu thuyết Dracula (1897) của Bram Stoker.

Lily-Rose Depp gây ấn tượng về diễn xuất trong phim Nosferatu ẢNH: UNIVERSAL

Nosferatu kể về anh chàng Thomas Hutter nhận lệnh đến lâu đài của bá tước Orlok để thực hiện các thủ tục mua bán đất. Nhưng sau khi bước chân vào tòa lâu đài tăm tối, Thomas Hutter phát hiện mình vừa bước vào hang ổ của quỷ dữ, trong khi đó vợ anh tại quê nhà xuất hiện các hiện tượng như bị quỷ nhập.

Lily-Rose Depp tỏa sáng trong vai Ellen Hutter, vợ của Thomas Hutter. Nam diễn viên Bill Skarsgård đóng vai Orlok, một ma cà rồng đầy dục vọng. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên như Nicholas Hoult (vai Thomas Hutter), Aaron Taylor-Johnson (vai thương nhân), Willem Dafoe (vai giáo sư) có những nghiên cứu kỳ bí và siêu nhiên...

Một nhân vật quỷ dị tưởng chừng không thể làm mới trên màn ảnh nhưng cuối cùng đạo diễn Robert Eggers đã chuyển thể thành công, tái định nghĩa về nhân vật này trên màn ảnh rộng. Nosferatu được xem là một trong những phim kinh dị xuất sắc trong năm 2024.

Tại giải Oscar 2025, phim nhận tổng cộng 4 đề cử, đều là những đề cử về kỹ thuật, chế tác, trong đó có Quay phim xuất sắc cho Jarin Blaschke, người đã cộng tác trước đó với Robert Eggers trong phim The Lighthouse. Ở lần chiếu thương mại này, phim gắn nhãn 18+ và không cắt cảnh.