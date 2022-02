NSH Petro giải trình cung ứng xăng dầu với Bộ Công thương

Ngày 13.2 ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), cho biết NSH Petro đã có báo cáo giải trình gửi đoàn kiểm tra Bộ Công thương về việc cung ứng hàng hóa cho hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc và hệ thống đại lý, nhượng quyền bán lẻ.

Báo cáo của NSH Petro cho hay, toàn bộ cửa hàng trực thuộc NSH Petro đều mở cửa phục vụ đúng theo đăng ký với Sở Công thương các tỉnh, thành. Song song đó, NSH Petro luôn cung ứng hàng hóa kịp thời cho hệ thống đại lý, nhượng quyền bán lẻ. Tuy nhiên, vừa qua, đoàn kiểm tra Bộ Công thương đến làm việc và 2 đại lý nhượng quyền hết hàng cục bộ là Công ty TNHH Hữu Lộc - Chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng (Công ty Hữu Lộc, tọa lạc xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, Sóc Trăng) và Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi Sao Xanh - xã Đông Bình, TX.Bình Minh, Vĩnh Long).

Theo hợp đồng với NSH Petro, Công ty Hữu Lộc đăng ký nhận 60.000 lít xăng dầu/tháng; Công ty Ngôi Sao Xanh nhận 30.000 lít xăng dầu/tháng. Tháng 1.2022, Công ty Hữu Lộc đã nhận 72.000 lít xăng dầu, vượt 12.000 lít so với sản lượng đăng ký. Từ ngày 1 đến 11.2.2022, Công ty Hữu Lộc đã nhận 30.000 lít xăng dầu.

Như vậy, số lượng xăng dầu mà NSH Petro cung cấp cho Công ty Hữu Lộc đã vượt khá nhiều so với sản lượng đăng ký. Còn đối với Công ty Ngôi Sao Xanh, tháng 1.2022 NSH Petro đã cung ứng 29.000 lít xăng dầu. Từ ngày 1 đến 10.2 Công ty Ngôi Sao Xanh nhận xong 7.000 lít xăng và còn 24.000 lít xăng dầu đã đặt nhưng chưa nhận.





“Trường hợp Công ty Ngôi Sao Xanh ngừng bán tạm thời trụ bơm dầu DO 0.05S-II do cơ quan chức năng niêm phong để điều tra về việc nhân viên bán hàng của công ty này có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý hàng hóa (đính kèm công văn của Công ty Ngôi Sao Xanh) và không liên quan đến chất lượng, số lượng do NSH Petro cung cấp. Như vậy, NSH Petro vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho Công ty Ngôi Sao Xanh hoạt động tại thời điểm đoàn kiểm tra Bộ Công thương đến làm việc…”, báo cáo nêu rõ.

Theo ông Mai Văn Huy, ngày 27.1.2022, NSH Petro cũng đã có báo cáo tình hình xăng dầu đầu năm 2022 gửi Bộ Công thương. Báo cáo thông tin, năm 2021, NSH Petro được Bộ Công thương giao tổng nguồn xăng dầu là 433.000 m3 và NSH Petro đã thực hiện trong năm 2021 tổng nguồn đạt 462.000 m3. Từ tháng 11.2021 đến 27.1.2022 các thương nhân phân phối và đại lý nhượng quyền bán lẻ đã đăng ký mua vượt khoảng 28% so với chỉ tiêu bình quân hằng tháng của NSH Petro nhưng NSH Petro vẫn đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Hợp đồng sản lượng giữa NSH Petro với Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc hóa dầu Nghi Sơn không thực hiện được do nhà máy đang giảm công suất…

Vì vậy, NSH Petro đã liên hệ các đối tác nước ngoài để nhập xăng dầu nhằm đảm bảo đủ nguồn cung cho khu vực ĐBSCL; đồng thời tổ chức sản xuất pha chế khoảng 20.000 m3 xăng E5 Ron 92, xăng A95 để cung cấp cho nhiều đối tượng khách hàng…