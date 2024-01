NSND Bạch Tuyết day dứt mối tình không thành của nghệ sĩ Phùng Há - Năm Châu

Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thanh Hằng đến thắp hương, ôn chuyện cũ với NSND Phùng Há Sĩ Tính

Ngày 18.1, NSND Bạch Tuyết, nghệ sĩ Thanh Hằng cùng 50 thí sinh của vòng sơ khảo chương trình Học viện cải lương đến thăm chùa Nghệ sĩ (quận Gò Vấp, TP.HCM). Đây là nơi an nghỉ của các nghệ sĩ danh tiếng, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là cải lương.

Khi dừng lại tại mộ phần của NSND Phùng Há, NSND Bạch Tuyết ôn lại nhiều kỷ niệm với người thầy của mình. "Tôi nhớ từng lời dạy của má Bảy Phùng Há, từ khi vào nghề đến khi tôi nổi tiếng. Những gì tôi làm theo lời má thì mọi thứ đều thành sự thật. Đây là phước báu lớn trong đời, hiếm ai có được. Mẹ mất khi tôi 8 tuổi, vì thế má Bảy như chỗ dựa cho tôi. Tôi chỉ biết hứa rằng khi còn hơi thở sẽ làm cải lương thật tốt", giọng ca Về nghe mẹ ru trải lòng.

Top 50 thí sinh của Học viện cải lương đến thăm chùa Nghệ sĩ Sĩ Tính

Nữ nghệ sĩ cho biết bà may mắn khi được NSND Phùng Há chỉ dạy nhưng không bị la nhiều. Nhưng không vì thế mà NSND Bạch Tuyết chủ quan, lơ là. "Lớp học thường kết thúc lúc 12 giờ. Nhưng sau đó, tôi ở lại tập luyện thêm cho thật nhuần nhuyễn. Nhiều người cho rằng tôi là con cưng của má Bảy, nhưng tôi nghĩ thành quả có được là do sự kiên trì", nữ nghệ sĩ gốc An Giang chia sẻ.

Bà nhớ mãi buổi học với NSND Phùng Há cũng như những lời dạy từ những người thầy của mình. Không chỉ học nghề, bà còn học ở NSND Phùng Há nhiều bài học làm người. Nữ nghệ sĩ tiết lộ: "Má luôn dạy chúng tôi phải giữ thân thật tốt. Việc giữ gìn này cho bản thân nghệ sĩ lẫn khán giả. Khán giả vốn đã thấy nghệ sĩ đẹp trên sân khấu thì ngoài đời cũng như thế, không được để mình xấu xí, kém chỉn chu, ứng xử kém văn hóa. Điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng khán giả".

Bà ngoại của nghệ sĩ Thanh Hằng - nghệ sĩ Tư Hélène cũng được chôn cất tại chùa Nghệ sĩ. NSND Phùng Há là bạn thân của nghệ sĩ Tư Hélène. Nghệ sĩ Thanh Hằng kể chị chưa có nhiều dịp được học NSND Phùng Há, nhưng có nhiều lần được ăn cơm cùng khi bà ngoại dẫn đến chùa Nghệ sĩ Sĩ Tính

Sinh thời, tình cảm của NSND Phùng Há dành cho NSND Năm Châu được xem là một trong những mối tình đẹp của sân khấu. Nghệ sĩ Bạch Tuyết có dịp chia sẻ cùng các học viên: "Má Bảy xem ba Năm Châu là người thầy, đồng nghiệp, vừa kính trọng tình cảm dành cho ông. Nhưng tình cảm giữa họ cứ mãi chia cắt khi NSND Năm Châu có gia đình. Má Bảy dạy chúng tôi khi đã làm nghệ sĩ phải giữ nhân cách. Nghệ sĩ có thể yêu người bạn diễn vô cùng, nhưng nếu người bạn diễn đó đã có gia đình thì không được làm hư hoại gia đình họ. Ngược lại, nghệ sĩ cần phải làm cho đồng nghiệp càng thăng hoa, hạnh phúc. Má giữ mối tình đó suốt cuộc đời".

"Đến ngày ba Năm Châu mất trong bệnh viện, má đến quỳ xuống sờ chân của ông. Má nói: "Anh Năm ơi, bây giờ tôi mới có dịp tỏ tình với anh. Vì bây giờ, tôi không làm bại hoại gia đình của ai hết. Tôi phải nói cho anh biết tôi yêu, thương anh như một người đồng nghiệp, kính trọng anh như một người thầy". Hai tình cảm đó cộng lại rất thiêng liêng", NSND Bạch Tuyết kể thêm.

Các nghệ sĩ còn đến viếng mộ của "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga Sĩ Tính

Sau khi thắp hương, NSND Bạch Tuyết cũng trình bày mong muốn đào tạo nghệ sĩ cải lương thế hệ mới với các bậc tiền bối. Bà luôn quan niệm nghệ thuật nói chung, cải lương nói riêng luôn cần thay đổi để thích nghi, tồn tại.

Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng cộng sự sáng tạo ra chương trình truyền hình thực tế Học viện cải lương, với sự đồng hành, hỗ trợ từ nhãn hàng dầu gội Fresh (Công ty Mỹ phẩm Sài Gòn), hướng đến việc đào tạo nghệ sĩ cải lương thế hệ mới, nhằm thích nghi với sự thay đổi, chuyển biến của thị trường văn hóa, giải trí hiện tại và tương lai. Họ không chỉ biểu diễn, mà còn là người làm văn hóa, tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Theo NSND Bạch Tuyết, ngoài sự nỗ lực của nghệ sĩ kỳ cựu, thế hệ trẻ thì cũng cần sự chung tay của các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu này.