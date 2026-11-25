Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tối 24.11, kết nối ba điểm cầu ở phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Phương Thanh, Quang Linh, NSƯT Hữu Quốc, NSND Bạch Tuyết, NSND Trọng Phúc, Đoan Trang, Kyo York, Lân Nhã...

Thông qua dàn dựng biểu diễn, chương trình điểm lại nhiều di sản được UNESCO ghi danh như xòe Thái, ca trù, dân ca ví, giặm, nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Mỗi di sản mang dấu ấn riêng của từng vùng miền, góp phần tạo nên sự đa dạng và chiều sâu của văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình đề cập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM. Nội dung này gắn với việc đưa những giá trị tư tưởng của Người vào đời sống, qua các hoạt động văn hóa và tinh thần cống hiến của người dân thành phố.

Phương Thanh cùng các nghệ sĩ kể chuyện văn hóa bằng âm nhạc

Quốc Đại và Cao Công Nghĩa cùng các nhóm múa Mặt Trời, ABC và thiếu nhi Sắc Màu mở màn chương trình bằng ca khúc Hát từ cội nguồn, mang âm hưởng hướng về những giá trị văn hóa dân tộc Ảnh: thái thắng





NSND Tuyết Mai cùng ban nhạc dân tộc Chầu văn và nhóm múa ABC thể hiện Cô đôi Thượng ngàn, đưa chất liệu tín ngưỡng dân gian lên sân khấu nghệ thuật Ảnh: Thái Thắng

Thùy Trinh trình diễn Giận mà thương, ca khúc mang chất liệu dân ca ví, giặm, gợi nhắc nét đặc trưng trong âm nhạc truyền thống miền Trung Ảnh: Thái Thắng

Quang Linh cùng ban nhạc dân tộc Nhã nhạc và Saigon Dance Theater biểu diễn Đêm hoa đăng, kết hợp âm hưởng cung đình với phần trình diễn sân khấu Ảnh: Thái Thắng

Đoàn nghệ thuật Đam San mang đến tiết mục Thanh âm đại ngàn, khai thác những âm thanh, màu sắc văn hóa gắn với không gian núi rừng Tây nguyên Ảnh: Thái Thắng

NNƯT Ngọc Đặng cùng ban nhạc cổ Văn Môn, nhóm múa Mặt Trời và nhóm xiếc Trung tâm Nghệ thuật thành phố trình diễn Dạ cổ hoài lang Ảnh: Thái Thắng

Hà Vân thể hiện Miền Nam nhớ mãi ơn Người, ca khúc viết về tình cảm của người dân miền Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Thái Thắng

NSND Trọng Phúc trình diễn Bài ca đất phương Nam, mang âm hưởng đặc trưng của vùng đất Nam bộ đến chương trình Ảnh: Thái Thắng

Quách Phú Thành, My Phôn cùng nhóm múa Mặt Trời biểu diễn Trên mảnh đất tình người, ca ngợi tình cảm và sự gắn kết giữa con người với quê hương Ảnh: Thái Thắng

NSND Hữu Quốc và NSƯT Vân Khánh thể hiện Bình Dương một khúc tình quê, gửi gắm tình yêu dành cho quê hương qua âm nhạc Ảnh: Thái Thắng

Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa và Hà Vân cùng nhóm múa ABC trình diễn Lý chèo đưa cá Ông, khai thác chất liệu dân gian Nam bộ Ảnh: Thái Thắng

Lân Nhã cùng guitarist Tấn Phong và violin Mai Anh biểu diễn Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, hướng về TP.HCM qua âm nhạc Ảnh: Thái Thắng

Nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt và rapper T. One trình diễn Tự hào thành phố mang tên Bác, thể hiện tinh thần tự hào về TP.HCM qua âm nhạc và vũ đạo Ảnh: Thái Thắng

Kyo York, Đoan Trang, bé Sol và NSND Hữu Quốc trong vai Thầy Đồ cùng các nhóm múa, thiếu nhi thể hiện Thương ca tiếng Việt, tôn vinh tiếng Việt và tình yêu ngôn ngữ dân tộc Ảnh: Thái Thắng

NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng trình diễn Về nghe mẹ ru, gợi nhắc những lời ru, tình cảm gia đình và ký ức văn hóa Việt Ảnh: Thái Thắng

Phương Thanh trình diễn ca khúc Người con đất Việt, mang đến tiết mục hướng về quê hương và niềm tự hào dân tộc Ảnh: Thái Thắng

NSƯT Khánh Ngọc cùng nhóm MTV, các nhóm múa khép lại chương trình với Kỷ nguyên hòa ca Ảnh: Thái Thắng

Đông đảo người dân đến phố đi bộ Nguyễn Huệ xem chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam Ảnh: Thái Thắng

Màn pháo hoa thắp sáng bầu trời TP.HCM Ảnh: Thái Thắng

Điểm cầu Vũng Tàu và Bình Dương góp thêm những màn trình diễn vào đêm nghệ thuật Tự hào bản sắc Việt Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH HTV9

Trước khi khép lại chương trình, thông điệp về văn hóa tiếp tục được mở rộng từ giá trị truyền thống đến đời sống đương đại. Theo MC Nhật Trường và Giang Thái tại điểm cầu phường Sài Gòn, văn hóa không chỉ được lưu giữ trong quá khứ mà còn hiện diện trong đời sống hôm nay, đặc biệt qua sự sáng tạo, tài năng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Đây cũng là nguồn lực góp phần thúc đẩy TP.HCM phát triển trong kỷ nguyên mới.