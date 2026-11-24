Chiều 24.11, hàng ngàn người dân, du khách khoác cổ phục, áo dài, bà ba và trang phục truyền thống các dân tộc diễu hành trên đường biển Trần Phú (phường Nha Trang, Khánh Hòa) mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Màn quảng diễn nghệ thuật "Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa" là điểm nhấn trong chuỗi hơn 30 hoạt động của tỉnh, đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức.

Đoàn áo dài nối thành hai hàng dài trên đường biển Trần Phú chiều 24.11 ẢNH: BÁ DUY

Tà áo dài trắng, nón lá, cờ đỏ sao vàng trên ngực áo của đơn vị khách sạn The Empyrean Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Từ 15 giờ, đoàn quảng diễn chia thành 2 nhóm xuất phát từ 2 hướng. Nhóm thứ nhất đi từ công viên Tuệ Tĩnh trên nửa lòng đường phía đông, qua Sailing Club và khu biệt thự. Nhóm thứ hai đi từ Thư viện tỉnh, qua đường Nguyễn Chánh rồi vào nửa lòng đường phía tây, qua khách sạn InterContinental và Lodge. Hai nhóm cùng đổ về Quảng trường 2 tháng 4 biểu diễn nghệ thuật trước sân khấu.

Dẫn đầu mỗi nhóm là các đội lân sư rồng, tiếp theo là nhóm áo dài Việt cổ phục, nhóm áo bà ba, nhóm trang phục truyền thống dân tộc, nhóm trang phục truyền thống sáng tạo nghệ thuật, nhóm áo dài Việt Nam, và khép lại là lực lượng vũ trang.

Rạng rỡ trong tà áo dài tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Theo ban tổ chức, hơn 3.200 người thuộc gần 70 cơ quan, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ và cá nhân đã đăng ký diễu hành. Riêng Trường CĐ Sư phạm trung ương Nha Trang có hơn 300 nữ sinh viên mặc áo dài truyền thống tham gia. Chưa kể đoàn diễu hành chính thức, hàng chục ngàn người dân, du khách đã đổ về hai bên đường Trần Phú theo dõi, cổ vũ, nhiều người hòa vào dòng người diễu hành. Nhiều du khách nước ngoài dừng chân ghi hình, vẫy tay chào đoàn, có người đi cùng dòng người diễu hành.

Du khách nước ngoài hào hứng quay clip và chụp ảnh check-in với đoàn diễu hành ẢNH: BÁ DUY

Hòa vào đoàn diễu hành, chị Đỗ Thị Kim Trinh (khách sạn The Empyrean Nha Trang) cho biết đây là lần đầu chị tham gia một ngày hội như vậy. "Được cùng mọi người mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi rất xúc động và vui mừng. Tôi thấy rất tự hào về quê hương Việt Nam", chị Trinh chia sẻ.

Đoàn diễu hành với các nhóm trang phục như áo dài Việt cổ phục, áo bà ba, trang phục truyền thống dân tộc, trang phục truyền thống sáng tạo nghệ thuật, áo dài Việt Nam ẢNH: BÁ DUY

Điểm mới của chương trình là Sở VH-TT-DL Khánh Hòa chỉ đóng vai trò bảo đảm các điều kiện tổ chức, còn nội dung do các hội, nhóm, câu lạc bộ tự nguyện đăng ký và chủ động chuẩn bị trang phục, đạo cụ. Cách làm này hướng đến việc đưa văn hóa ra khỏi những đại cảnh lễ hội, đi vào đời sống cộng đồng, để mỗi người dân không chỉ tham gia với tư cách khán giả mà còn là chủ thể tạo nên ngày hội.

Một số hình ảnh tại buổi diễu hành trên đường biển Trần Phú (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY



