Ghi nhận của Thanh Niên sáng sớm nay, ngày nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, tiết trời mát mẻ dễ chịu, hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.HCM đều rất thông thoáng, khác với hình ảnh thường nhật đông đúc xe giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Tri Phương sáng nay thông thoáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Võ Thị Sáu) vắng xe sáng nay, nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Thị Diệu sáng sớm vắng bóng xe ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đón bình minh ẢNH: CAO AN BIÊN

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tiếp tục công việc mưu sinh thường nhật. Trong đó có ông Quốc Hùng (57 tuổi), một người bán vé số dạo ở khu vực trung tâm TP.HCM. Người đàn ông cho biết những người làm công việc bán vé số như ông thường vẫn có thể làm được ngày lễ nên vẫn cố gắng "cày cuốc".

"Ngày lễ, đường phố vắng hơn bình thường, nên tôi đi ở những nơi người ta tìm đến đông để mời mua vé số cho dễ. Hôm nay, đường phố rất đẹp vì có nhiều người mặc áo dài rất đẹp, cầm cờ đỏ sao vàng đi chụp ảnh. Nhiều người thấy tôi mời mua vé số cũng mua cũng vui vẻ ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng bán, hy vọng hết sớm", ông bày tỏ.

Người chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Tri Phương vắng vẻ sáng sớm ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngoài đường, nhiều người đã mưu sinh từ tờ mờ sáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, ông Bảo (64 tuổi) là shipper, khi đi ngang qua đường Nguyễn Tri Phương (phường Vườn Lài) sáng nay cũng cho biết vì nhiều người nghỉ lễ nên đường phố có phần thông thoáng vào buổi sáng. Khi dừng đèn đỏ, ông cũng thấy có ít xe hơn ngày thường.

Người đàn ông cười, cho biết dù là ngày lễ tuy nhiên ông vẫn đi làm vì mưu sinh. "Tôi lại thích những ngày lễ này vì ít xe hơn, di chuyển cũng nhanh hơn, lượng khách đặt xe cũng đều đều. Nghề tự do mà, mình không nhất thiết phải nghỉ đúng ngày lễ", ông cười, chia sẻ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay, nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh ẢNH: CAO AN BIÊN

Những bộ áo dài nhiều màu sắc tung bay trên đường phố TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người tham gia đạp xe giữa tiết trời mát mẻ buổi sáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11: Hành trình từ dấu mốc lịch sử đến ngày nghỉ toàn dân

Trong khi đó, tại các điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ… đông đúc người dân tìm tới chụp ảnh, tham quan cũng như tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Chị Thanh Thảo (27 tuổi) sống ở phường Thạnh Mỹ Tây cho biết sáng nay, chị có hẹn với bạn bè vào trung tâm để vui chơi, chụp ảnh và uống cà phê. Thay vì về quê vì sợ di chuyển xa trong ngày nghỉ lễ ngắn, chị muốn có kỳ nghỉ lễ tại TP.HCM cùng bạn bè của mình, dành thời gian để tận hưởng, xả stress trước khi đi làm trở lại.

Lần đầu tiên được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam, cô gái bày tỏ sự hào hứng. Theo chị, ngày này giúp người trẻ thêm yêu, thêm hiểu và tự nhắc nhớ về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc.