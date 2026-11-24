Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 328. Theo lịch âm hôm nay 24.11 nhằm ngày 16 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Hôm nay là lần đầu người Việt nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam, hưởng nguyên lương.

Theo lịch âm hôm nay 24.11 là ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 24.11 là ngày thứ 3 người Việt đón tiết Tiểu tuyết, tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa gì?

Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24.11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đây là lần đầu tiên người lao động được nghỉ lễ ngày này và hưởng nguyên lương. Vào năm sau, từ 2027, người lao động sẽ có thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào tháng 7 là ngày Tổ quốc tri ân - ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7 dương lịch).

Như vậy, kể từ năm 2027, người lao động sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương tổng cộng 13 ngày. 11 ngày nghỉ lễ, tết hiện nay gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày (1.1 dương lịch); Tết Nguyên đán: 5 ngày; ngày Chiến thắng: 1 ngày (30.4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (1.5 dương lịch); Quốc khánh: 2 ngày (2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (10.3 âm lịch).

Hôm nay là lần đầu tiên người Việt được nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: B.C

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Các hoạt động được tổ chức rộng khắp tại cộng đồng dân cư, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Trong lịch sử, ngày 24.11.1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng…

Thành công của hội nghị này đã đặt cơ sở cho nền văn hóa mới ở Việt Nam. Trong suốt quá trình nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, ngành văn hóa đã và đang chứng tỏ vai trò là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.