Hôm nay, mạng xã hội ào ạt những lời chúc hay, ý nghĩa dành cho ngày Quốc tế đàn ông 19.11 hay ngày Quốc tế nam giới. Đây là dịp để mọi người thể hiện tình cảm, sự trân trọng với những người đàn ông xung quanh mình, có thể là người thân, đồng nghiệp, người yêu…

Nhiều lời chúc hay, ý nghĩa nhân ngày Quốc tế đàn ông 19.11 hôm nay ẢNH: AI

Nhân ngày Quốc tế nam giới 19.11, một tài khoản có gần 26.000 người theo dõi chia sẻ rằng, ngày này là dịp để gửi những lời chúc tốt đẹp và sự ghi nhận đến phái mạnh, những người luôn nỗ lực, bản lĩnh và trách nhiệm trong gia đình cũng như công việc.

"Chúng tôi xin chúc 'một nửa của thế giới' luôn khỏe mạnh, vững vàng trước mọi thử thách, bản lĩnh trên hành trình theo đuổi mục tiêu và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!', tài khoản bày tỏ.

Trong khi đó, tài khoản Việt Nam Chiến Thắng với hơn 128.000 người theo dõi cũng dành lời chúc đặc biệt nhân ngày Quốc tế đàn ông 19.11. Theo tài khoản này, người ta thường mặc định tạo hóa sinh ra đàn ông là để gánh vác, nên đôi khi sự hy sinh thầm lặng của phái mạnh lại bị xem như bổn phận đương nhiên.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài rắn rỏi ấy, họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình biết bao trăn trở và gánh nặng trách nhiệm. Đặc biệt, với những người đàn ông khoác trên mình màu áo lính, màu áo chiến sĩ, từ lực lượng quân đội nhân dân đến công an nhân dân, sự cống hiến và thiệt thòi lại càng lớn hơn gấp bội.

Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức ngày Quốc tế nam giới 2026 ẢNH: HOA TRAN

"Vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, các anh sẵn sàng gác lại tuổi xuân và niềm riêng, chấp nhận xa gia đình để đối mặt với hiểm nguy, nắng gió thao trường hay những đêm trắng tuần tra. Đằng sau kỷ luật thép và sự kiên trung ấy vẫn là những người con, người chồng, người cha luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, luôn mong mỏi sự bình an cho người thân yêu. Có những giai đoạn, người chiến sĩ phải đối diện với muôn vàn gian khổ, áp lực nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc ấy, điều tiếp thêm sức mạnh tinh thần lớn nhất cho các anh không gì khác chính là một hậu phương vững chắc.

Nếu người lính là lá chắn kiên cường nơi tuyến đầu bảo vệ bình yên cho đất nước, thì người phụ nữ chính là điểm tựa dịu dàng, là bến đỗ bình yên để các anh yên tâm công tác. Hạnh phúc của mỗi gia đình và sự vững mạnh của Tổ quốc chỉ thực sự vẹn toàn khi có sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia giữa tiền tuyến và hậu phương. Xin chúc các đồng chí, các anh, những người chiến sĩ đang ngày đêm cống hiến vì Tổ quốc, luôn dồi dào sức khỏe, vững vàng tay súng, kiên định bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, và luôn tìm thấy sự ấm áp, tự hào nơi hậu phương gia đình!", tài khoản này bày tỏ.

Anh Minh Đức, chủ một doanh nghiệp nhân ngày 19.11 cũng gửi những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất đến toàn thể anh em nhân viên đang làm việc và đồng hành cùng công ty.

"Chúc toàn thể anh em luôn mạnh khỏe, bản lĩnh, thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống, luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết và tiếp tục cùng công ty chinh phục những mục tiêu mới", anh chia sẻ thêm.

Bạn có lời chúc nào dành cho những người đàn ông mà mình yêu quý vào hôm nay 19.11? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.