Thay vì sơ mi phẳng phiu đến công sở hay đội mũ bảo hộ ngoài công trường, hiện nay nhiều người đàn ông ở nhà làm nội trợ. Không phải vì thất nghiệp, họ chủ động "đổi vai" làm hậu phương để vợ thỏa sức vẫy vùng xây dựng sự nghiệp.

Đứng vào vị trí vốn mặc định dành cho phái yếu bấy lâu nay, cánh mày râu mới vỡ lẽ hàng tá "việc không tên" và bất ngờ biến căn bếp thành nơi "hái ra tiền".

Vào bếp mới thấu nỗi lòng của vợ

Hơn 5 giờ sáng, khi phố phường còn chưa thức giấc hẳn, anh Nguyễn Như Cường (40 tuổi, ở phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã bắt đầu ngày mới bằng việc dọn dẹp nhà cửa. 7 giờ sáng, anh xách giỏ đi chợ cho cả ngày; 9 giờ tất bật nấu cơm trưa rồi phụ vợ trông quán. Chiều muộn, anh lại tất tả đón con đi học về và kiêm luôn việc chăm con vào buổi tối.

Ít ai biết, anh Cường từng có 10 năm lăn lộn ở các dự án công trình với mức thu nhập dao động 30 - 50 triệu đồng/tháng. Kết hôn từ năm 2005, công việc đặc thù khiến anh xa nhà triền miên, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều dồn lên vai vợ là chị Nguyễn Thị Thêu (40 tuổi).

Đều đặn 7 giờ sáng, anh Cường đi chợ nấu ăn cho cả ngày ẢNH: NVCC

Thế nhưng, guồng quay ấy dần không ổn khi công việc của chị Thêu ngày một bận, đến mức 3 đứa con thường xuyên phải ăn cơm ngoài. Thương vợ con, anh Cường quyết định nghỉ hẳn công trình để lui về làm nội trợ toàn thời gian.

"Nói không tiếc thì không đúng, vì thời điểm đó tìm được việc lương cao như vậy không dễ. Vợ chồng tôi cũng đắn đo suốt mấy tháng, hai bên nội ngoại thì ngạc nhiên, còn hàng xóm xung quanh cứ xì xào sao nhà này lại khác thế", anh Cường bộc bạch.

Sau khi lui về làm nội trợ, anh Cường có thêm thời gian đồng hành cùng các con ẢNH: NVCC

Ngày trước chỉ phụ vợ lặt vặt, anh từng nghĩ việc nhà chẳng có gì to tát. Đến khi tự tay cầm chịch toàn thời gian, xoay vần với đủ thứ việc không tên từ sáng sớm đến tối mịt, anh mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của vợ và chị em phụ nữ.

Dẫu vậy, anh vẫn thấy xứng đáng: "Ở nhà rồi tôi mới có thể tự tay nấu cho con bữa cơm nóng hổi và có mặt trong những ngày quan trọng của tuổi thơ con. Tôi hạnh phúc vì đã chia sẻ được gánh nặng với vợ".

Chứng kiến sự thay đổi của chồng, chị Nguyễn Thị Thêu không giấu được sự xúc động. "Từ ngày có anh ở nhà, tư tưởng tôi thoải mái hẳn, trút được một nửa gánh nặng để tập trung làm việc. Tìm được một người đàn ông sẵn sàng hy sinh sự nghiệp bên ngoài để làm hậu phương cho vợ con như anh thực sự rất hiếm. Tôi rất biết ơn chồng", chị Thêu tâm sự.

Ở nhà nội trợ, thu nhập gấp đôi đi làm

Chuyện đàn ông ở nhà làm nội trợ vốn dễ vấp phải nhiều ánh nhìn e ngại. Thế nhưng, nhiều ông bố thời nay lại chứng minh điều ngược lại: không cần ra khỏi cửa mỗi sáng, họ vẫn "hái ra tiền" ngay trong căn bếp của mình nhờ biết tận dụng mạng xã hội.

Khi chia sẻ những video đời thường chăm con trên mạng xã hội, anh Phạm Huy Long (33 tuổi, ở xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) từng nhận không ít bình luận kém duyên như: "Ở nhà thế thì ai kiếm tiền?", "Đàn ông ở nhà chỉ chơi"...

Anh Long lui về làm nội trợ toàn thời gian ẢNH: NI NA

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, anh Long tận dụng chính những khoảnh khắc chân thật khi chăm con, nấu nướng để phát triển kênh TikTok và fanpage gia đình. Nhờ nguồn thu từ quảng cáo lượt xem và tiếp thị liên kết, thu nhập làm việc tại nhà của anh hiện cao gấp 2 - 2,5 lần mức lương văn phòng trước đây.

"Với tôi, đàn ông ở nhà làm nội trợ, chăm con chẳng có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ. Đó vừa là trách nhiệm,vừa là niềm vui khi được tự tay chăm lo cho những người mình yêu thương", anh Long bày tỏ.

Thu nhập từ mạng xã hội của anh Long hiện cao gấp 2,5 lần mức lương văn phòng ẢNH: NVCC

Tương tự, căn bếp nhỏ cũng trở thành nơi "hái ra tiền" của anh Nguyễn Phương Điệp (34 tuổi, ở Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội). Cơ duyên đến rất tình cờ vào năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 khiến anh phải làm việc trực tuyến tại nhà. Sẵn thời gian, hai vợ chồng quay lại những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày rồi đăng lên TikTok để lưu giữ kỷ niệm.

Không ngờ, những thước phim mộc mạc ấy lại thu hút nhiều người xem. Chỉ sau 3 tháng, kênh bắt đầu nhận được những lời mời quảng cáo đầu tiên. "Lúc đầu tôi nghĩ quay video để lưu lại hình ảnh gia đình làm kỷ niệm. Khi kênh bắt đầu ra tiền, chính tôi cũng thấy bất ngờ", anh Điệp kể.

Gia đình nhỏ của anh Nguyễn Phương Điệp và chị Nguyễn Phương Nam ẢNH: NI NA

Hiện tại, 2 kênh TikTok với tổng hơn 300.000 người theo dõi của anh Điệp mang lại thu nhập cao gấp 2 lần lương văn phòng trước đó của anh.

Nhân ngày Quốc tế nam giới 19.11, câu chuyện của những người đàn ông như anh Cường, anh Long và anh Điệp như một lời khẳng định: bản lĩnh của phái mạnh đôi khi không nằm ở việc phải bươn chải ngoài xã hội, mà ở chỗ sẵn sàng đứng vào bất kỳ vị trí nào miễn là mang lại điều tốt nhất cho gia đình của mình.