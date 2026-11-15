Ngày Quốc tế Nam giới 19.11: Đàn ông có thích được tặng hoa?

LTS: Nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19.11, Thanh Niên Online giới thiệu series "Đàn ông cũng thế!, kể những câu chuyện gần gũi, thú vị về đời sống, tình cảm và những điều đàn ông ít khi bày tỏ. Bởi đàn ông cũng mong được yêu thương, cũng có những điều khó nói và đôi khi chỉ cần một người thấu hiểu.

Ngày Quốc tế nam giới (ở Việt Nam thường gọi là ngày Quốc tế đàn ông - PV), lần đầu tiên được tổ chức tại Trinidad và Tobago vào ngày 19.11.1999. Đây là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những đóng góp, hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội. Những tiến bộ đó bao gồm việc nam giới cùng với phụ nữ nỗ lực tạo ra những tiến bộ về giáo dục, kinh tế, xã hội và công nghệ trong xã hội.

Ngày Quốc tế nam giới tập trung vào việc cải thiện quan hệ giới, thúc đẩy bình đẳng giới. Ngày này cũng đề cập đến các vấn đề như nuôi dạy con cái, hình mẫu nam giới tích cực, gia đình và lựa chọn lối sống lành mạnh cho nam giới.

Đàn ông có thích được tặng hoa?

Những năm gần đây, ngày Quốc tế nam giới được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam. Tại gia đình và công sở, cánh mày râu được các chị em, phái nữ dành sự quan tâm đặc biệt với những món quà, lời chúc trong ngày này.

Anh Nguyễn Sanh Thọ (30 tuổi) hiện đang kinh doanh tại TP.HCM cho biết những năm gần đây, anh thường xuyên được người yêu tạo bất ngờ ngày Quốc tế nam giới. Có năm, anh sẽ nhận được món quà đặc biệt từ bạn gái như quần áo, giày dép, cũng có năm anh sẽ được bạn gái mời đi ăn uống.

Với anh Thọ, bất kỳ món quà nào được tặng vào ngày Quốc tế nam giới 19.11 đều rất ý nghĩa ẢNH: CAO AN BIÊN

"Thật lòng, là con trai, tôi không thích được nhận hoa vào ngày Quốc tế đàn ông cho lắm. Tôi nghĩ hoa là món quà con gái thích nhận hơn. Nhưng nếu được tặng, tôi vẫn sẽ rất vui vẻ đón nhận vì đó là tình cảm của người tặng cho mình.

Bạn gái hiểu tính tôi, thích những món quà gì đó thực tế, nên lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi vào ngày này. Tôi rất vui khi những năm gần đây ngày Quốc tế đàn ông được mọi người quan tâm nhiều hơn, cánh mày râu của chúng tôi cũng được dịp để chị em chúc mừng, tặng quà", anh Thọ bày tỏ.

Thông thường, vào mỗi dịp đặc biệt như ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, anh cũng luôn dành những lời chúc, món quà đặc biệt cho bạn gái và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Theo anh, dù là phái mạnh, tuy nhiên những sự quan tâm, lời chúc dành cho mình vào ngày 19.11 cũng khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc.

Ngày 19.11 là dịp để nhiều đồng nghiệp nữ tổ chức ngày Quốc tế nam giới cho cánh mày râu ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh N.T, làm việc tại một đơn vị ở phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết vào ngày Quốc tế nam giới 19.11, anh được thông báo sẽ nhận được một số tiền động viên.

“Những năm trước, chị em trong công ty tôi cũng được công ty khích lệ, tặng quà vào ngày 20.11, 8.3, cuối cùng cũng tới ngày mà ngày Quốc tế đàn ông được quan tâm. Tôi rất vui vì những năm gần đây, bên cạnh sự quan tâm của công ty, tôi cũng nhận được nhiều lời chúc từ các đồng nghiệp, bạn bè, người thân vào ngày Quốc tế đàn ông. Hồi trước, thậm chí tôi còn không biết là có ngày này. Vào ngày này, dù là hoa hay bất cứ quà gì, thậm chí là một lời chúc, tôi cũng thấy vui", anh chia sẻ.

"Một lời chúc cũng khiến tôi hạnh phúc!"

Anh Lê Ngọc Viễn, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết anh chưa từng được tặng quà hay nhận lời chúc mừng nào vào ngày Quốc tế nam giới 19.11 và cũng không mấy quan tâm tới ngày này.

Liệu nam giới có thích được tặng hoa vào ngày 19.11? ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên, anh sẽ cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc khi nhận được một lời chúc hay một món quà nhỏ trong ngày này. "Mình không cần món quà gì cầu kỳ, một ly cà phê từ đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, một ly cà phê, một phần bánh ngọt hay đơn giản là một lời chúc cũng đủ để làm mình vui cả ngày", anh Viễn chia sẻ.

Nhân ngày Quốc tế nam giới 19.11, chị Trần Thị Mai Hoa (Hà Tĩnh) cho biết các chị em trong cơ quan của chị tổ chức ngày này cho đồng nghiệp nam vào tối thứ sáu, ngày 13.11. Bên cạnh đó, tổ tự quản số 3 ở thôn Trung Tiến nơi chị sống cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này cho nam giới.

Theo lời chị Mai Hoa, những dịp đặc biệt như 8.3 và 20.10, các anh trong cơ quan luôn tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt cho các chị em như múa hát, nấu ăn, cắm hoa. Còn 19.11 là dịp để phái nữ có thể "đáp lễ". Theo chị, phái nam trong cơ quan cũng vô cùng thích thú, vui vẻ trước hành động của các chị em.

Chị Trần Thị Mai Hoa (thứ 5 từ trái sang) cho biết năm nay, chị cùng đồng nghiệp nữ dự kiến vẫn tiếp tục tổ chức ngày 19.11 cho đồng nghiệp nam ẢNH: NVCC

Vào dịp Quốc tế nam giới những năm trước, chị Hoa cũng từng được nhiều người biết tới và yêu thích khi sáng tác riêng một bài thơ dành tặng cho chồng, trong đó có đoạn: "Ngày 19 tháng 11 này/Em khắc vạn lời yêu/Vào trái tim đã nguyện thề về bên anh làm vợ/Anh đã vì em/Vì em! Mà buồn vui sướng khổ/Ngậm ngùi hy sinh những đam mê/Ngày quốc tế của anh đẹp muôn sắc trời quê/Bao trái tim dâng hiến hết mình để dành riêng thế giới những người đàn ông mạnh mẽ…".

"Tôi nghĩ đàn ông cũng cần lắm những món quà, những lời chúc hay yêu thương từ nửa kia trong những dịp đặc biệt", chị bày tỏ.