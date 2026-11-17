"Anh yêu em" - lời thổ lộ của người đàn ông với cô gái mình yêu có thể mở đầu cho một trạng thái mối quan hệ mới. Từ bạn bè, người quen, trở thành người yêu và tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, nhiều ông ông thừa nhận rằng, sau khi kết hôn, họ dường như ít nói lời yêu trước mặt vợ.



Lời nói đầu môi ấy chuyển hóa thành những sự quan tâm âm thầm qua hành động, những món quà vào dịp đặc biệt hay đôi khi là cái nắm tay thật chặt, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Khi lời yêu nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền...

Anh Nguyễn Thành Nam (44 tuổi, huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp ở TP.HCM) cho biết cách thể hiện tình yêu của anh dành cho vợ trước và sau khi kết hôn có sự khác nhau.

Khi mới yêu, anh Nam cũng thường xuyên nói lời yêu nhưng sau khi về chung nhà, tình cảm của anh dành cho vợ chuyển sang những hành động cụ thể nhiều hơn.

Vợ chồng anh Nam và con gái Ảnh: NVCC

Nguyên nhân đầu tiên, theo anh Nam, nam giới có đặc trưng về tính cách là mạnh mẽ nên thích thể hiện sự chăm sóc, che chở người mình yêu một cách thực tế hơn bằng hành động thay vì nói suông.

"Theo tôi, phần đông đàn ông bộc lộ tình cảm qua hành động và chăm lo thực tế, ít khi thể hiện bằng lời nói lãng mạn hằng ngày. Khi đã hết lòng chăm sóc cho gia đình và vợ con, họ cảm thấy việc lặp đi lặp lại lời nói yêu dường như không còn quá cần thiết", anh Nam bày tỏ.

Nguyên nhân thứ hai là sự tác động của cuộc sống hôn nhân sau ngày cưới dẫn đến sự thay đổi về cảm xúc, cách thể hiện tình cảm. Sau khi kết hôn, áp lực "cơm áo gạo tiền" nhiều hơn, cả hai bận rộn hơn trong việc chăm sóc gia đình, con cái… dễ làm bào mòn cảm xúc lãng mạn như thuở ban đầu mới yêu.

"Không chỉ có người đàn ông thay đổi mà lý do này cũng có thể khiến người phụ nữ ít thể hiện sự ngọt ngào với chồng như thời chưa cưới", anh Nam nói.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (51 tuổi, ở TP.HCM) cũng rằng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, thế giới của các cặp đôi không chỉ còn là những buổi hẹn hò, những chuyến du lịch riêng tư...

Về chung nhà, các cặp vợ chồng còn có thêm trách nhiệm với gia đình nội ngoại hai bên, thời gian chăm lo cho con cái, áp lực tài chính… Chính vì cuộc sống hôn nhân có nhiều điều phải lo toan hơn nên tâm trí người đàn ông đôi khi cũng quên đi việc suy nghĩ những cách thể hiện tình yêu lãng mạn, hay nói một lời yêu vợ vốn chẳng mất nhiều thời gian, công sức.

Thương vợ nhưng ngại nói ra

Đồng quan điểm với anh Nam, anh Hiếu cho rằng người đàn ông trong gia thường gánh trên vai áp lực là trụ cột kinh tế và chỗ dựa vật chất nhiều hơn phụ nữ. Họ quen với việc thể hiện tình yêu qua hành động thiết thực như đi làm kiếm tiền, sửa sang đồ đạc trong nhà hoặc âm thầm gánh vác những khó khăn...



Anh Nguyễn Văn Hiếu và vợ trong lần về đích tại một giải chạy bộ địa hình Ảnh: NVCC

Bên cạnh yếu tố thuộc về bản chất hay sự thay đổi về tâm lý, anh Hiếu còn cho rằng văn hóa gia đình và tính cách cũng dẫn đến việc những ông chồng ngại nói lời yêu với vợ.

"Tôi trưởng thành trong môi trường gia đình mà cha mẹ hay các anh chị em cũng ít khi bộc lộ cảm xúc qua lời nói. Nên khi bước vào hôn nhân, việc thốt ra những câu ngọt ngào trước mặt người bạn đời quen thuộc cũng khiến tôi thấy ngại ngùng, có cảm giác khách sáo", anh Hiếu nói.



Theo anh Hiếu, chính sự quen thuộc, cảm giác an toàn khi người mình yêu khi xưa nay đã sống bên cạnh mình, đã "biết thừa" tình cảm của nhau, nên anh không cần phải nói lời yêu ra miệng nữa.

Chia sẻ về việc nhiều ông chồng ngại nói lời yêu vợ, anh Nguyễn Duy (35 tuổi, ở TP.HCM) không đưa ra nguyên nhân. Theo anh, ngôn ngữ tình yêu không chỉ có lời nói. Con người có nhiều cách khác nhau để trao và nhận yêu thương.

"Thế nên, việc thiếu vắng câu 'anh yêu em' không phải là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của nhiều cặp đôi. Chưa kể, việc một người đàn ông thường xuyên nói lời lãng mạn, thể hiện tình cảm ngọt ngào… với vợ cũng không đồng nghĩa rằng họ có trách nhiệm với gia đình", anh Duy chia sẻ.