Dân mạng ngạc nhiên khi biết 19.11 cũng là ngày Quốc tế nhà vệ sinh

Cũng giống ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, ngày Quốc tế đàn ông 19.11 dần trở nên phổ biến. Trên mạng xã hội, nhiều người gửi chúc mừng đến cánh mày râu. Nhiều chị em phụ nữ còn tặng hoa, quà cho bạn bè, đồng nghiệp nam vào dịp này.

Đến cuối ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải về phát hiện thú vị khi biết hôm nay cũng là ngày Quốc tế nhà vệ sinh.

Phát hiện thú vị của dân mạng

Tài khoản Trần Tiến chia sẻ: "Cả năm trời, giữa bao dịp phải nhường nhịn phụ nữ mới có một ngày được vinh danh, vậy mà còn phải đi cạnh tranh với cái toilet. Nhưng không sao, mọi người nhớ dành chút thời gian để cảm ơn 2 thứ không thể thiếu trong cuộc sống đó là: đàn ông và toilet".

Anh Trần Văn Huy (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức) nói vui rằng: "Ban đầu tôi cứ nghĩ là dân mạng gán ghép thôi. Tìm hiểu thì mới biết đúng là sự thật. Vừa thấy hài hước thú vị nhưng cũng thấy xúc động khi biết ý nghĩa của ngày Quốc tế nhà vệ sinh".

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày Quốc tế Nhà vệ sinh và ngày Quốc tế đàn ông tuy cùng ngày nhưng lại mang 2 ý nghĩa đặc biệt hoàn toàn khác nhau.

Trong khi ngày Quốc tế đàn ông là dịp để tôn vinh những đóng góp của nam giới trong gia đình, xã hội và những thành tựu của họ trên nhiều lĩnh vực thì ngày Quốc tế toilet là lời kêu gọi nghiêm túc về vấn đề vệ sinh trên toàn cầu.

Logo của ngày Quốc tế toilet Ảnh: UN-Water

Ngày Quốc tế đàn ông tổ chức lần đầu tiên năm 1999 tại Trinidad và Tobago. Trên website internationalmensday.com thông tin chủ đề cho năm 2024 là: "Những hình mẫu nam giới tích cực".

Còn ngày Quốc tế nhà vệ sinh thì ra đời muộn hơn, vào năm 2001 bởi Tổ chức Toilet Thế giới (World Toilet Organization) thành lập không chính thức. Đến năm 2013, ngày này được Liên Hợp Quốc công nhận để truyền cảm hứng cho hành động giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh, lời kêu gọi nghiêm túc về vấn đề vệ sinh toàn cầu.

Trên trang web unwater.org - của đơn vị UN-Water - đơn vị chính thức tổ chức ngày Quốc tế nhà vệ sinh chia sẻ chủ để của năm 2024 là: "Vệ sinh vì Hòa bình" để nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nhà vệ sinh và hệ thống vệ sinh trong việc xây dựng thế giới công bằng hơn, lành mạnh hơn và hòa bình hơn.

Một thống kê của WHO cho biết, có 1,4 triệu người tử vong mỗi năm do thiếu nước uống, vệ sinh và vệ sinh cá nhân. Phần lớn các ca tử vong này xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Vệ sinh không an toàn chiếm 564.000 ca tử vong trong số này, chủ yếu là do bệnh tiêu chảy, và là yếu tố chính gây ra một số bệnh.

Một câu khẩu hiệu với nội dung: Nhà vệ sinh - Nơi cho hoà bình trên trang unwater.org Ảnh: UN-Water





Ý nghĩa đặc biệt

Hôm nay, khi mọi người phát hiện hai ngày này trùng nhau, phản ứng phổ biến thấy trên các bài đăng mạng xã hội thường là những câu so sánh vui vui, hài hước. Ví dụ như: "Đàn ông bị gắn với toilet? Thật không công bằng!"...



Tuy nhiên, thế giới ngày càng quan tâm đến bình đẳng giới, việc có một ngày dành riêng để nói về đàn ông không chỉ là cơ hội để tôn vinh, mà còn giúp thay đổi các quan niệm cổ hủ về vai trò của đàn ông trong xã hội. Đàn ông không chỉ là phái mạnh, có trách nhiệm gánh vác và mặc định là trụ cột gia đình mà cũng giống phụ nữ, họ cũng muốn và cần được chia sẻ, quan tâm và chăm sóc. Ngày này còn truyền thông điệp nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và thể chất của nam giới, cũng như giải quyết những vấn đề mà phái mạnh thường bị xem nhẹ như áp lực xã hội, sự kỳ vọng...

Thực tế cho thấy, dù có hay không sự so sánh hay ám chỉ nào giữa đàn ông và nhà vệ sinh thì 2 sự kiện này đều ra đời, tồn tại tại để kêu gọi mọi người trên thế giới hướng đến vấn đề cải thiện chất lượng sống. Nhà vệ sinh là một phần thiết yếu, quan trọng không kém nhu cầu ăn uống, vui chơi… của con người. Tuy nhiên vấn đề này bị xem nhẹ, trớ trêu thay khi biết có ngày Quốc tế nhà vệ sinh, nhiều người còn nghĩ đây là chuyện không có thật.

Khi phát hiện sự trùng hợp, mạng xã hội lập tức tạo một "cơn bão dòng trạng thái". Hy vọng nhờ vậy mà cả 2 ngày này sẽ được chú ý hơn, động lực để mọi người chủ động tìm kiếm thông tin, tìm hiểu ý nghĩa của 2 ngày này và lan toả thông điệp của nó.