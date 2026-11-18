Theo Timeanddate.com, ngày Quốc tế nam giới 19.11 hay còn gọi là ngày Quốc tế đàn ông (International Men's Day 2026) được tổ chức hằng năm vào ngày 19.11 nhằm cải thiện quan hệ giới tính và thúc đẩy sự đoàn kết. Ngày này cũng trùng với ngày Toilet thế giới hằng năm.

Ngày Quốc tế đàn ông 19.11 trùng ngày Toilet thế giới ẢNH: AI

Cụ thể, ngày Quốc tế đàn ông tập trung vào việc cải thiện quan hệ giới, thúc đẩy bình đẳng giới, đào tạo những người đàn ông có trách nhiệm và nêu bật những hình mẫu nam giới tích cực. Ngày này cũng đề cập đến các vấn đề như nuôi dạy con cái, hình mẫu nam giới tích cực, gia đình và những lựa chọn lối sống lành mạnh cho nam giới.

Về nguồn gốc, ngày Quốc tế nam giới đầu tiên được tổ chức tại Trinidad và Tobago vào ngày 19.11.1999. Đại diện từ các tổ chức như Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện này, mặc dù nó không phải là một ngày lễ chính thức của Liên Hiệp Quốc.

Một bản kiến nghị đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc công nhận ngày Quốc tế nam giới là một ngày lễ chính thức của Liên Hiệp Quốc vì lợi ích của sự bình đẳng. Ngày Quốc tế phụ nữ cũng được kỷ niệm vào ngày 8.3 hằng năm.

Mọi người thường làm gì vào ngày Quốc tế nam giới?

Ngày Quốc tế nam giới là dịp để nhiều người suy ngẫm về những đóng góp, sự hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội. Những tiến bộ đó bao gồm việc nam giới cùng hợp tác với phụ nữ để tạo ra những bước tiến về giáo dục, kinh tế, xã hội và công nghệ trong xã hội.

Các chủ đề có thể được thảo luận hoặc giới thiệu thông qua nhiều phương tiện truyền thông, hoạt động và sự kiện trong ngày này có thể bao gồm: Sức khỏe nam giới và trẻ em trai; Tầm quan trọng của bình đẳng giới; Cải thiện quan hệ giới trong mọi xã hội; Những hình mẫu nam giới tích cực cho thế hệ trẻ; Vai trò của nam giới trong cộng đồng, gia đình, các mối quan hệ và việc chăm sóc con cái; Sự chữa lành và tha thứ…

Ngày Quốc tế nam giới là dịp để nhiều người suy ngẫm về những đóng góp, sự hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội ẢNH MINH HỌA: B.C

Ngày này cũng có thể tổ chức các cuộc họp, hội thảo hoặc các buổi gặp mặt nhóm để tập trung vào việc vượt qua các thách thức như bạo lực gia đình và lạm dụng ma túy. Ngày Quốc tế nam giới được nhiều tổ chức trên toàn thế giới ủng hộ, bao gồm Liên Hiệp Quốc (UN) và Mạng lưới Nam giới.

Ngày 19.11 cũng là ngày Toilet thế giới. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố lấy ngày 19.11 là ngày Toilet thế giới. Đây là ngày nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc cần có hệ thống nhà vệ sinh tốt hơn cho tất cả mọi người. Sáng kiến này được sự ủng hộ của 120 quốc gia thành viên.

Thế giới vẫn còn 3,6 tỉ người chưa được sử dụng nhà vệ sinh an toàn, 2 tỉ người sử dụng nguồn nước uống nhiễm phân. Mục tiêu phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015 - 2030 là “Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người”. Trong đó, quan tâm đặc biệt đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương, nhóm người yếu thế trong xã hội.