Ngày Quốc tế đàn ông 19.11: Chị em rộn ràng tặng quà cho phái nam, ai cũng bất ngờ

Những năm gần đây, ngày Quốc tế đàn ông 19.11 nhận được sự quan tâm đặc biệt ở Việt Nam. Nhiều chị em cho biết năm nay, họ sẽ dành tặng những món quà đặc biệt tới những người đàn ông quan trọng xung quanh mình, đó là gì?

Những món quà đơn giản nhưng ý nghĩa

Nhiều bạn trẻ cho rằng ngày 19.11 là dịp để phái nam, những người đàn ông quanh mình cảm nhận rõ hơn sự quan tâm và trân trọng. Với Đồng Hà Minh Ngọc (20 tuổi), việc tặng quà cho cha, em trai hay bạn bè dịp này đã trở thành thói quen. Những món quà chị chọn thường là nước hoa, sữa tắm, quần áo hoặc phụ kiện đơn giản.

Ngọc cho biết đa phần người nhận đều rất vui và bất ngờ, đôi khi còn hơi ngại vì không quen được tặng quà, nhưng sau cùng ai cũng trân trọng tình cảm mà chị gửi gắm. Minh Ngọc cũng muốn ngày Quốc tế đàn ông nên được chú ý nhiều hơn, vì “ai cũng xứng đáng được nhận những yêu thương và lời chúc tốt đẹp”.

Còn Thái Hòa (21 tuổi), món quà dành cho bạn trai trong ngày Quốc tế đàn ông còn mang ý nghĩa động viên trước chuyến công tác ngoài Hà Nội. Chị chọn tặng một chiếc áo khoác để anh có thể mặc hằng ngày.

Khi nhận quà, anh Văn Trung (26 tuổi) khá bất ngờ vì món đồ khác với phong cách quen thuộc của mình, nhưng lại rất thích vì đây là món quà mà bạn gái tặng trong ngày đặc biệt dành cho nam giới.

Thái Hòa nói rằng không chỉ vào ngày 19.11, chị cũng thường tặng quà vào những dịp đặc biệt khác như sinh nhật, thậm chí là ngày bình thường để đối phương cảm thấy được quan tâm và trân trọng hơn.

Cùng cảm nhận đó, Nguyễn Khánh Linh (18 tuổi) cho biết mình và các bạn nữ trong lớp đại học của mình đã chuẩn bị những món quà mang dấu ấn riêng như "huy chương" và "giấy chứng nhận" đặc biệt để tặng cho các bạn nam.

Với Linh, đó là cách đơn giản để thể hiện sự trân quý dành cho phái nam. Khi nhận quà, các bạn nam đều cảm thấy bất ngờ và vui, bởi họ cũng cảm nhận được tình cảm mà các bạn nữ đã gửi gắm.

“Ai cũng xứng đáng được yêu thương”

Không phải ai cũng biết rõ về ngày Quốc tế đàn ông, trong đó có chị Trúc Hạ (33 tuổi). Trước đây, chị cũng từng xem 19.11 là một ngày bình thường trong năm. Năm nay, khi biết tới ngày này, chị Trúc Hạ cũng lên kế hoạch chuẩn bị một món quà đặc biệt cho chồng.

Thường ngày, người phụ nữ vẫn hay tặng quà cho anh mà không nhân dịp gì. Nhắc lại kỷ niệm cũ, chị kể rằng từng vẽ tặng chồng một bức tranh mô phỏng poster bộ phim cả hai yêu thích và đến giờ anh vẫn trân trọng giữ gìn.

Các bạn nam sinh viên khoa Hàn Quốc, Trường đại học Đại Nam (Hà Nội) nhận được huy chương và bằng khen đặc biệt do các bạn nữ tặng ẢNH: NVCC

"Những người đàn ông như chồng mình không quá đặt nặng chuyện quà cáp, nhưng khi được tặng, họ vẫn sẽ cảm thấy vui trong lòng. Mình mong ngày Quốc tế đàn ông sẽ được quan tâm nhiều hơn, bởi dù là nam hay nữ thì ai cũng xứng đáng được yêu thương. Với mình, quà tặng không cần phải nặng về ý nghĩa hay cảm xúc, chỉ cần muốn gửi gắm sự quan tâm đến họ, như vậy là đủ để tặng rồi", chị bày tỏ.

Trần Kim Ngân (21 tuổi) cũng mới biết về ngày Quốc tế nam giới một cách tình cờ qua đồng nghiệp. Thông thường, chị vẫn hay tặng quà cho những người thân yêu vào các dịp lễ lớn.

Riêng năm nay, khi biết đến ngày dành cho phái nam, chị đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho người yêu. Kim Ngân chọn tặng một chiếc đồng hồ, vừa để sử dụng đi làm, vừa để mỗi lần xem giờ, anh sẽ nhớ đến sự quan tâm và hiện diện của chị.

Ngày Quốc tế nam giới là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những đóng góp, hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội. Những tiến bộ đó bao gồm việc nam giới cùng với phụ nữ nỗ lực tạo ra những tiến bộ về giáo dục, kinh tế, xã hội và công nghệ trong xã hội ẢNH: NVCC

Khi nhận được món quà, anh Hân (21 tuổi) cũng cảm thấy rất vui và bất ngờ vì chính anh cũng không biết đến ngày này. Thường ngày, anh vẫn hay tặng quà cho chị vào các dịp như 8.3 hay 20.10. Vì vậy, Kim Ngân cảm thấy thú vị khi lần này có một ngày đặc biệt để thể hiện tình cảm và sự quan tâm ngược lại đối phương.

“Ngày Quốc tế nam giới, mình cũng chỉ mong các ông, các bác, các chú, các anh cùng tất cả các bạn nam có nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, không chỉ trong ngày hôm nay mà trong mọi ngày của năm đều được yêu thương và trân trọng”, Kim Ngân nhắn nhủ.