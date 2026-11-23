Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 327. Theo lịch âm hôm nay 23.11 nhằm ngày 15 tháng 10, tức ngày rằm tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, là Tết Hạ nguyên.

Hôm nay là ngày Tân Sửu ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 23.11 là ngày thứ 2 người Việt đón tiết Tiểu tuyết, tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Tết Hạ nguyên có ý nghĩa gì?

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là Tết Hạ nguyên còn được biết đến là lễ mừng lúa mới. Đây là dịp lễ diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, dịp để cảm ơn đất trời, cảm ơn công ăn, việc làm, nghề nghiệp đã nuôi sống ta sau khi kết thúc mùa vụ.

Chuyên gia văn hóa cho biết theo ông bà ta từ xưa đến nay quan niệm trong năm sẽ có 4 tết cổ truyền quan trọng, tương ứng với bốn mùa. Mùa xuân là Tết Nguyên đán, mùa hạ có Tết Đoan ngọ, mùa thu có Tết Trung thu và cuối cùng là Tết Hạ nguyên vào mùa đông.

Rằm tháng 10 là Tết Hạ nguyên ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay là ngày gì theo dương lịch? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử ngày 23.11.1946 là ngày Thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam, nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

80 năm hình thành và phát triển, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể để giảm bớt đau thương cho họ…”.

Ngày 23.11.2021, UNESCO tôn vinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Ông là một tấm gương tiêu biểu vượt lên những khó khăn của cuộc sống và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời, thể hiện đúng tinh thần Hiến chương của UNESCO. Nhà thơ Hồ Xuân Hương là một hiện tượng độc đáo của văn học Việt Nam. Thơ của bà độc đáo, hiếm có và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, có sức lan truyền, lan tỏa rộng rãi trên thế giới.