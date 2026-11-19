Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 20.11.1982, ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trong cả nước.

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nguồn gốc ngày này thế nào? ẢNH: AI

Tháng 8.1957, Hội nghị của Liên hiệp quốc tế các Công đoàn giáo dục họp tại Vacsava (Ba Lan) đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20.11 hằng năm là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo.

Ngày 28.9.1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước ta đã ban hành quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20.11 là "Ngày nhà giáo Việt Nam". Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có hàng nghìn năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Ngày 20.11.1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Ngày Nhà giáo thế giới là ngày nào?

Trên thế giới, ngày 5.10 hằng năm là ngày Nhà giáo thế giới (World Teachers’ Day). Theo Timeanddate.com, đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 5.10, được UNESCO tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh giáo viên trên toàn thế giới và nâng cao nhận thức về vai trò, quyền lợi, điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo.

Ngày 5.10.1966, Hội nghị liên chính phủ đặc biệt về vị thế của giáo viên tại Paris (Pháp) đã bế mạc và "Khuyến nghị về vị thế của giáo viên" được ký kết bởi các đại diện của UNESCO và Tổ chức Lao động quốc tế.

Ngày 12.10.1997, phiên họp thứ 29 của Đại hội đồng UNESCO đã khai mạc. Trong hội nghị này, vào ngày 11.11.1997, "Khuyến nghị về vị thế của đội ngũ giảng viên giáo dục đại học" đã được thông qua.

Ngày 20.11.1982, ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trong cả nước. Trong khi đó, ngày 5.10.1994, ngày Nhà giáo thế giới đầu tiên được tổ chức ẢNH: B.C

Ngày 5.10.1994, ngày Nhà giáo thế giới đầu tiên được tổ chức. Sự kiện này được tổ chức vào cùng ngày này hằng năm kể từ đó. Nhiều sự kiện được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới vào dịp 5.10.

Những sự kiện này bao gồm các lễ kỷ niệm để tôn vinh các thầy cô giáo nói chung hoặc những người đã có đóng góp đặc biệt cho một cộng đồng cụ thể. Ngày này cũng có thể được đánh dấu bằng các hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo viên và việc học tập, các buổi tập huấn bổ sung cho giáo viên, các chiến dịch tuyển dụng giáo viên trong số sinh viên đại học hoặc các chuyên gia có trình độ phù hợp khác và các sự kiện nhằm nâng cao hình ảnh của giáo viên và vai trò của họ trên các phương tiện truyền thông.