Đón đọc ấn phẩm mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Nhà giáo đổi mới - kiến tạo tương lai

Bối cảnh này buộc giáo viên không thể không thay đổi. Vì yêu thương học sinh, vì trách nhiệm với nghề nghiệp, thầy cô phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tế. Và điều quan trọng là giáo viên không đơn độc trong hành trình này.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Thanh Niên phát hành ấn phẩm đặc biệt với chủ đề Nhà giáo đổi mới - kiến tạo tương lai như món quà tri ân những ai đã, đang là nhà giáo - người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh tự tin bước vào đời bằng sự hiểu biết và trái tim nhân ái. Ấn phẩm đặc biệt có các chuyên đề Nhà giáo trong hành trình đổi mới, Nhà giáo bước vào kỷ nguyên mới, Nhà giáo - Người truyền cảm hứng và Đổi mới cùng đất nước, với nhiều bài viết hấp dẫn:

Tại cuộc làm việc vào cuối tháng 8.2026 với nội dung đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy (Tuệ Nguyễn), để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn.

Trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể liên quan đến giáo dục, trong đó có nhiều chính sách hướng đến đội ngũ nhà giáo. Thủ tướng nhấn mạnh Người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý (Tuệ Nguyễn).

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ thẳng thắn với Báo Thanh Niên về việc bảo vệ cái "uy" của người thầy, lộ trình thực hiện "lương nhà giáo xếp cao nhất" và cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Bộ trưởng mong Nhà trường phải thực sự là chỗ dựa của thầy cô (Tuệ Nguyễn - Quý Hiên).

Cùng nhiều bài viết của các nhà giáo, chuyên gia, luật sư, nhà báo khắc họa thầy cô trong thời bùng nổ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn trở thành người định hướng, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị nhân văn..., gieo vào lòng học sinh sự tử tế và niềm tin vào tương lai:

* Việt Nam muốn phát triển bền vững phải đổi mới giáo dục (GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm)

* Lớp tiếng Anh miễn phí giữa xóm nghèo (Huy Đạt)

* Giáo dục TP.HCM: Nâng cao năng lực nhà giáo, đột phá đổi mới (Bích Thanh)

* Phẩm chất, năng lực giáo dục - Giá trị bền vững của nghề giáo (Hà Ánh)

* Giáo dục bản sắc dân tộc thời AI (Hồ Sỹ Anh)

* Giảng đường trong tòa soạn (Thúy Hằng)

* Đầu tư cho giáo dục, kiến tạo giá trị cho người học (Hà Thành)

* Rời doanh nghiệp thành giảng viên: Người thầy cũng cần học mỗi ngày (Mỹ Quyên)

* Hiệu trưởng - người đánh thức sức mạnh nội sinh của nhà trường (Chu Cẩm Thơ)

* Luật Nhà giáo và kỳ vọng về một thế hệ nhà giáo mới (Luật sư Hoàng Hà)

* Thầy cô đi học công nghệ mới (Yến Thi)

* Những ngôi trường của tôi (Trần Thanh Bình)

* Vay nợ mở lớp miễn phí cho trẻ khó khăn (Ngọc Long)

* "Tiên học lễ" là bệ phóng cho tự do (Nguyễn Quang Hưng)

* Năng lực thấu cảm của nhà giáo (Đặng Tự Ân)

* Người "truyền lửa" văn hóa vào giảng đường (Tuấn Hồ - Ngọc Long)

* Cô giáo đo âm thanh bằng giọt nước, chạm ánh sáng bằng tăm tre (Thanh Duy)

* Nuôi dưỡng thế hệ tương lai từ những điều nhỏ bé (Châu Ngọc Giang)...

Ấn phẩm phát hành ngày 16.11, kính mời quý độc giả đón đọc.