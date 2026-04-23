Quyền lợi chính đáng của nhà giáo

Làm phóng viên giáo dục lâu năm, điều tôi cảm nhận rõ nhất về những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là giáo viên (GV) trực tiếp đứng lớp, là hầu hết chỉ muốn lặng lẽ làm công việc của mình. Họ chấp nhận nhịn nhường một chút thay vì kêu ca, phàn nàn.

Thế nhưng có những bất công, vô lý đến mức họ phải khiếu kiện tập thể, có những quyền lợi chính đáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và đời sống của cả gia đình họ như việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bị xâm phạm bất chấp quy định, khiến họ không thể im lặng.

Tập thể GV cấp THPT ở địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ) là một ví dụ điển hình. 10 năm chưa một lần xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho GV trong khi các cấp học khác vẫn thực hiện đều đặn. Trong 10 năm ấy, có những người cống hiến cả đời cho sự nghiệp cao quý đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu nhưng vẫn chỉ được hưởng chức danh và xếp lương ở hạng thấp nhất (hạng 3) dù đầy đủ thành tích cống hiến, điều kiện xét thăng hạng. Có những GV nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, mang về nhiều thành tích cho ngành… vẫn mòn mỏi chờ đợi. Còn rất nhiều tâm tư, hoàn cảnh khác nữa.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Thọ khi giải thích với báo chí đã nêu ra một loạt khó khăn khách quan mà không mảy may có lỗi chủ quan, trách nhiệm của cơ quan quản lý ở địa phương. Giải thích càng khiến GV tâm tư, bức xúc hơn. Quyền lợi chính đáng, ảnh hưởng lớn đến đồng lương của GV bị bỏ qua bởi vô số "khó khăn" thiếu thuyết phục.

Hành lang pháp lý từ các bộ, ngành liên quan đã đầy đủ từ năm 2015, nhiều địa phương đã làm và làm rất tốt. Vậy tại sao một số tỉnh lại thấy khó khăn đến vậy?

Ngay tại Hà Nội, dù không "bỏ bẵng" cả chục năm nhưng mỗi lần thi hay xét thăng hạng cũng là một lần khiến GV bị đánh trượt tâm tư bởi những rào cản theo kiểu "phép vua thua lệ làng". Những quy định không có trong các nghị định, thông tư nhưng lại có trong văn bản hướng dẫn của trường này, sở nọ.

Nhiều GV an tâm vì xét theo quy định của liên bộ GD-ĐT và Nội vụ thấy mình đủ, thậm chí thừa điều kiện. Thế nhưng khi xét duyệt ở cấp trường thì lại thiếu những tiêu chuẩn từ trên trời rơi xuống, như: không phải cán bộ quản lý, không có giải ở những cuộc thi mà họ không hề biết… Đó là chưa kể việc xét duyệt mang tính cá nhân, yêu ghét của người có quyền lựa chọn.

Còn các nhà trường và sở GD-ĐT thì đổ lỗi quy định của bộ, dù có vẻ không khắt khe nhưng lại áp chỉ tiêu, tỷ lệ của từng hạng GV nên dẫn tới tình trạng GV đủ điều kiện cũng không được thăng hạng; cơ sở phải đặt ra các điều kiện ngoài… quy định để đảm bảo số lượng GV thăng hạng không vượt quá chỉ tiêu bị ấn định ấy.

Đổ lỗi vòng quanh, chỉ những nhà giáo cống hiến không mệt mỏi để mong một ngày được ghi nhận cảm thấy vô cùng… mệt mỏi và nản lòng. Họ nói không cần đặc cách, ưu tiên, chỉ cần được hưởng quyền lợi chính đáng, công bằng trong việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay vì phải làm đơn xin xem xét, thậm chí là khiếu kiện như lâu nay.