Sáng 22.10, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình Quốc hội tờ trình dự án luật Viên chức (sửa đổi).

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình dự án luật Viên chức (sửa đổi)

ẢNH: GIA HÂN

Cụ thể, quy định việc tuyển dụng theo 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển; đồng thời bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư.

Dự thảo luật cũng bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp trong quản lý viên chức. Thay vào đó, dự thảo luật quy định về vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm: quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ.

Cùng đó, dự thảo luật cũng bỏ các quy định thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, dự thảo luật cũng đề xuất mở rộng quyền của viên chức, cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành doanh nghiệp bên ngoài.

Tuy nhiên, việc viên chức ký hợp đồng, quản lý doanh nghiệp bên ngoài phải đảm bảo không trái quy định về phòng, chống tham nhũng hoặc pháp luật chuyên ngành về khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Vẫn theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dự thảo luật cũng quy định cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hình thức tiếp nhận và ký hợp đồng với chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm, trình độ cao, kể cả người Việt Nam đang ở nước ngoài.

Đề xuất bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Dự thảo luật cũng sửa đổi quy định về đánh giá viên chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, dựa trên kết quả, sản phẩm công việc và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Dự thảo luật cũng bỏ quy định buộc thôi việc với viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Thay vào đó, dự thảo luật quy định, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hàng năm, cấp có thẩm quyền có thể bố trí việc làm ở trình độ thấp hơn hoặc cho thôi việc với trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra dự án luật Viên chức (sửa đổi) ẢNH: GIA HÂN

Đánh giá kỹ tác động đến quản lý, xếp lương viên chức

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Tuy nhiên, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay tương đối lớn, khoảng 895 đơn vị. Cùng đó, việc xây dựng các vị trí việc làm trong các đơn vị đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ khó khăn.

Do đó, Ủy ban Pháp luật - Tư pháp đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ việc bỏ quy định quản lý viên chức theo các hạng chức danh nghề nghiệp như hiện nay sẽ tác động thế nào đến quản lý, xếp lương với viên chức, xử lý vấn đề chuyển tiếp như thế nào.

Cùng đó, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ đạo xây dựng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm chất lượng, khoa học.

Với đề xuất cho phép viên chức ký hợp đồng, làm quản lý doanh nghiệp bên ngoài, cơ quan thẩm tra cũng cơ bản tán thành. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc giữ quy định của luật hiện hành về việc viên chức phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Cùng đó, làm rõ hơn trường hợp viên chức thực hiện hoạt động nghề nghiệp nhưng không đăng ký hợp đồng thì thực hiện theo cách thức nào, ví dụ trường hợp viên chức được hành nghề luật sư theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.