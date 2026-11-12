Ngành giáo dục mầm non TP.HCM làm điều ý nghĩa trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hôm nay (12.11), tại cuộc họp cụm chuyên môn đầu năm học 2026 - 2027, cô Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có phần chia sẻ xúc động về tinh thần tương thân tương ái giữa những nhà giáo, sự hy sinh thầm lặng của những thầy cô giáo. Sự chia sẻ, quan tâm, tình đồng nghiệp càng trở nên đáng quý hơn khi trong cuộc sống, luôn có những khó khăn, thử thách không ai mong muốn, đặc biệt nhiều người phải đối mặt với bệnh tật và gánh nặng gia đình.

Cô Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Lương Thị Hồng Điệp kể về câu chuyện của cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Chiều hôm đó, khi bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, phát hiện có xe tải đang chạy tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao ra cứu trẻ. Ngay khi giữ được bé an toàn, chiếc xe tải đã cán qua hai chân cô giáo Hiền. Sau nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải của cô vì vết thương hoại tử. Cô giáo mầm non chỉ còn một bên chân trái. Là mẹ đơn thân, cô Hiền đang sống cùng cha mẹ già và 2 con nhỏ ở Nghệ An.

Câu chuyện về cô giáo Hoàng Thị Hiền dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng học trò trong tình huống nguy hiểm đã khiến bao người rơi nước mắt.

Cô Lương Thị Hồng Điệp cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non TP.HCM đã cùng chung tay, mỗi người một chút tấm lòng, tất cả đã cùng gửi đến cô Hoàng Thị Hiền phần quà thân thương cùng lời thăm hỏi, động viên chân thành. Sắp tới, phần quà sẽ được trao gửi tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền.

"Món quà không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình đồng nghiệp, mong tiếp thêm cho cô nghị lực, niềm tin và sức mạnh để vững vàng trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật. Dù cách xa về địa lý, tình yêu thương và sự sẻ chia luôn kết nối những giáo viên mầm non. Đây cũng chính là tình cảm ấm áp mà đại gia đình giáo viên mầm non TP.HCM muốn gửi trao đến cô", cô Điệp bày tỏ.

Những tấm lòng gửi trao tới đồng nghiệp TP.HCM trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Thời gian qua, trong đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non TP.HCM, có những đồng nghiệp không may mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, có đồng nghiệp vừa qua đời, để lại những mất mát, đau thương cho gia đình cùng người thân.

Câu chuyện về cô giáo Phan Thị Ngọc Phú, Trường mầm non Hướng Dương 2, xã Bình Hưng, cụm chuyên môn 11 vừa qua đời, 2 con trai của cô không còn mẹ trên đời, khiến bao người xót xa.

Đại diện 16 cụm chuyên môn giáo dục mầm non TP.HCM nhận những phần quà ý nghĩa, sau đó sẽ trao tận tay những giáo viên, nhân viên hoàn cảnh khó khăn và gia đình cô Phan Thị Ngọc Phú ẢNH: THÚY HẰNG

Thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh ấy, trong dịp này, ngành giáo dục mầm non TP.HCM lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối những tấm lòng, để toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non cùng gửi trao sự quan tâm và hỗ trợ đến các cô giáo, nhân viên.

Hôm nay, đại diện 16 cụm chuyên môn giáo dục mầm non TP.HCM đã nhận những phần quà ý nghĩa này. Sau khi tiếp nhận, đại diện các cụm chuyên môn sẽ trao những phần quà tận tay các giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình cô giáo Phan Thị Ngọc Phú, như một lời thăm hỏi, động viên và sẻ chia sâu sắc.

"Những phần quà giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm chân thành, là nghĩa tình của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non thành phố. Tập thể đồng nghiệp mong rằng mỗi sự sẻ chia trở thành nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các cô, các anh chị và gia đình vững tin, vượt qua những khó khăn, mất mát", cô Lương Thị Hồng Điệp chia sẻ.