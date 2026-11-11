TP.HCM: Khảo sát năng lực tiếng Anh tất cả cán bộ, giáo viên mầm non

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, năm học 2026 - 2027 (gọi tắt là kế hoạch).

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện tiếp tục tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ trẻ; vận dụng linh hoạt phương châm "học qua chơi, chơi mà học".

TP.HCM đón đoàn khảo sát của Bộ GD-ĐT xây dựng mô hình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng nhu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 đối với giáo dục mầm non hôm 30.10.2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Đối với hoạt động thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non, tổ chức tích hợp thông qua hoạt động làm quen với toán, ngôn ngữ và khám phá thế giới quanh em, khuyến khích làm quen tiếng Anh với giáo viên bản ngữ trên nền tảng ứng dụng công nghệ tương tác, học qua dự án. Với trẻ 3 - 4 tuổi và 4 - 5 tuổi, tổ chức 4 hoạt động/tuần; với trẻ 5 - 6 tuổi, tổ chức 6 hoạt động/tuần.

Bố trí thời khóa biểu khoa học, không chồng lấn, bảo đảm đúng định mức chương trình giáo dục mầm non chính khóa; có phương án chăm sóc, giáo dục chu đáo, an toàn cho trẻ không đăng ký tham gia...

Khảo sát năng lực tiếng Anh đội ngũ giáo viên mầm non ra sao?

Kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, triển khai khảo sát, thống kê toàn diện năng lực tiếng Anh của 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giáo dục mầm non trong học kỳ 1 năm học 2026 - 2027; tổng hợp cơ sở dữ liệu làm căn cứ phối hợp với Sở Nội vụ và các trường ĐH sư phạm xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn ngoại ngữ cho giáo viên mầm non theo mục tiêu đề án.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có năng lực ngoại ngữ dưới bậc 3 (dưới trình độ B1) chủ động tự học, qua nền tảng AI hoặc hình thức phù hợp khác, để đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thành phố kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, tư cách pháp lý và năng lực sư phạm mầm non của giáo viên người nước ngoài và nhân viên hỗ trợ do các đơn vị phối hợp bố trí trước khi tham gia giảng dạy. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán về phương pháp phối hợp điều hành lớp học, tổ chức môi trường giao tiếp và củng cố tiếng Anh hằng ngày cho trẻ.

Các cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM hoàn thành khảo sát năng lực ngoại ngữ của đội ngũ trước ngày 15.12.2026; báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 30.12.2026 và báo cáo tổng kết năm học trước ngày 15.5.2027 về Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT tổng hợp dữ liệu khảo sát trình độ tiếng Anh của đội ngũ; phối hợp tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn ngoại ngữ cho giáo viên mầm non theo mục tiêu, lộ trình tại kế hoạch triển khai đề án; lồng ghép nội dung bồi dưỡng giáo viên mầm non theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP.

Giáo viên mầm non TP.HCM nói tiếng Anh cùng trẻ, cùng trẻ tham gia trò chơi ngoài sân trường ẢNH: THÚY HẰNG

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 7307/QĐ-UBND ngày 31.10.2026, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn thành phố; đồng thời ban hành Công văn số 8230/UBND-VX ngày 7.9.2026, về triển khai thí điểm Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp mầm non.

Ngày 30.10, báo cáo với đoàn khảo sát Bộ GD-ĐT về thực trạng, xây dựng lộ trình triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 với giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM, Sở GD-ĐT cho biết khảo sát, tổng hợp từ báo cáo của 65 phường, xã và 3 trường mầm non trực thuộc sở, có tổng số 15.554 giáo viên mầm non tham gia khảo sát trình độ tiếng Anh.

Trong đó số giáo viên mầm non có trình độ tiếng Anh đạt từ B2 trở lên (hoặc tương đương) là 484 người (tỷ lệ 3,11%); đạt B1 là 1.849 người (tỷ lệ 11,89%); trình độ khác là 10.131 người (tỷ lệ 65,13%). Còn 3.090 giáo viên (19,87%) chưa phân loại trình độ tiếng Anh.

Có nhiều phường, xã chưa có giáo viên đạt trình độ B2 trở lên.