16 hiệu trưởng TP.HCM vừa được phân công cụm trưởng chuyên môn mầm non

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập cụm chuyên môn, cán bộ quản lý cốt cán giáo dục mầm non TP.HCM năm học 2026 - 2027.

Tổng cộng, theo danh sách đính kèm, có 16 cụm chuyên môn được thành lập. 168 hiệu trưởng các trường mầm non công lập được phân công là cán bộ quản lý cốt cán giáo dục mầm non của thành phố trong năm học này, tương ứng với 168 xã, phường, đặc khu của thành phố. Trong đó, 16 hiệu trưởng là cụm trưởng 16 cụm chuyên môn.

Trẻ em Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM vui đến trường trong ngày đầu năm học 2026 - 2027 ẢNH: H.M

16 hiệu trưởng được phân công là cụm trưởng các cụm chuyên môn giáo dục mầm non, gồm:

Lợi Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, cụm trưởng cụm 1; Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 6, phường Tân Thới Hiệp, cụm trưởng cụm 2; Lương Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Dương, phường Tân Phú, cụm trưởng cụm 3; Trần Phương Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, cụm trưởng cụm 4; Lương Trọng Bình, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi, phường Nhiêu Lộc, cụm trưởng cụm 5; Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, cụm trưởng cụm 6; Bùi Thị Thanh Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Tạo 1, phường Tân Tạo, cụm trưởng cụm 7; Lê Kim Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai, phường Xóm Chiếu, cụm trưởng cụm 8; Triệu Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Yến 3, phường Linh Xuân, cụm trưởng cụm 9; Kiều Mỹ Chi, Hiệu trưởng Trường mầm non Cát Lái, phường Cát Lái, cụm trưởng cụm 10; Võ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Dương 2, xã Bình Hưng, cụm trưởng cụm 11; Huỳnh Thị Thủy Trinh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, cụm trưởng cụm 12; Đoàn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Cơ, phường Bình Cơ, cụm trưởng cụm 13; Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm Non 13/3, xã Dầu Tiếng, cụm trưởng cụm 14; Nguyễn Thị Huê, Hiệu trưởng Trường mầm non Phước Nguyên, phường Bà Rịa, cụm trưởng cụm 15; Mai Thị Thùy Trân, Hiệu trưởng Trường mầm non Sen Hồng, xã Kim Long, cụm trưởng cụm 16.

Theo quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, 16 cụm chuyên môn và cán bộ quản lý cốt cán có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM.

TP.HCM đang có hơn 4.700 cơ sở giáo dục mầm non

Báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM công bố hôm 30.10.2026, trước khi sắp xếp các cơ sở giáo dục, toàn TP.HCM có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non, gồm 1.832 trường mầm non (694 trường công lập; 1.138 trường ngoài công lập) và 3.332 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Tổng số trẻ là 526.593 trẻ, trong đó có 117.200 trẻ nhà trẻ và 409.393 trẻ mẫu giáo.

Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, tổng số cơ sở giáo dục mầm non của TP.HCM là 4.759. Trong đó, có 433 trường công lập, 1.104 trường mầm non ngoài công lập và 3.222 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Tổng số trẻ là 464.995 em, trong đó có 88.275 trẻ nhà trẻ và 376.720 trẻ mẫu giáo.

Trẻ em một trường mầm non TP.HCM trong ngày hội năm học mới 2026 - 2027 ẢNH: H.M

Số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là nhóm, lớp độc lập đông, góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân, người lao động; các trường mầm non sau sáp nhập chưa đồng bộ về cơ sở vật chất giữa điểm chính, phân hiệu và điểm trường, đặt ra yêu cầu lớn về quản lý chất lượng và chuẩn hóa điều kiện tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo...

Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thành lập 16 cụm chuyên môn, phân công 16 cụm trưởng, các cán bộ quản lý cốt cán giáo dục mầm non. Việc thành lập, phân công này có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, trong bối cảnh TP.HCM mới, sau sáp nhập tỉnh thành (gồm tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM cũ) trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước, quy mô giáo dục cũng lớn nhất toàn quốc.

