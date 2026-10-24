TP.HCM: Cho phép tối đa 70 trẻ nhưng có nhóm lớp độc lập giữ 185 em

Nhiều nhóm lớp độc lập quy mô vượt mức cho phép

Sở GD-ĐT TP.HCM mới ban hành công văn gửi tới UBND các phường, xã, đặc khu về rà soát công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Theo quy định tại khoản 6, điều 14, Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục ban hành theo văn bản hợp nhất số 07/2026/VBHN-TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, tổng số trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không quá 70 trẻ em.

Song, rà soát của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô vượt mức quy định (tại thời điểm ngày 20.3.2026, đã được chỉ ra tại Công văn số 3637/SGDĐT-GDMN của Sở GD-ĐT).

Trong thực tế, nhiều nhóm lớp độc lập không đảm bảo an toàn, giữ vượt số trẻ cho phép, một người chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục vượt quá số trẻ quy định trong thông tư của Bộ GD-ĐT ẢNH: T.N DÙNG AI

Tính đến ngày 13.10.2026, dữ liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, có 168 cơ sở giáo dục mầm non độc lập quy mô vượt mức quy định đã thực hiện điều chỉnh, giảm quy mô đảm bảo theo quy định.

Song, có 72 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có từ 71 đến 100 trẻ, không giảm quy mô so với thời điểm ngày 20.3.2026. Trong đó 24 cơ sở giữ nguyên quy mô; 8 cơ sở có quy mô từ 101 đến 200 trẻ chỉ giảm xuống từ 71 đến 100 trẻ, còn 40 cơ sở mới phát sinh tình trạng vượt quá quy mô trên 70 trẻ.

Trong số những cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô từ 101 đến 200 trẻ tại thời điểm ngày 20.3.2026, đến ngày 13.10.2026, có 15 cơ sở quy mô vẫn trên 100 trẻ. Trong đó:

11 cơ sở có quy mô trên 100 trẻ em, không giảm quy mô, nằm ở các phường Phước Long, Chánh Hiệp, Lái Thiêu, Thuận Giao, Bà Rịa, Phú Mỹ, Rạch Dừa, Tân Thành;

3 cơ sở mầm non độc lập trước đây có quy mô trên 200 trẻ, sau đó đã giảm nhưng vẫn còn trên 100 trẻ, ở các phường Bến Cát, Bà Rịa, Phú Mỹ. Như cơ sở tên P.Đ ở phường Bến Cát, tổng số trẻ thời điểm ngày 10.3.2026 là 229 em; tới thời điểm 13.10.2026 là 181 em. Hay cơ sở lớp mầm non A.S, phường Phú Mỹ, tổng số trẻ thời điểm ngày 10.3.2026 là 214 em; tới thời điểm ngày 13.10.2026 là 185 em.

1 cơ sở ở phường Phú Mỹ, trước đây có quy mô trên 70 trẻ, tới thời điểm ngày 13.10.2026 còn tăng trên 100 trẻ.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu phải tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn; đối chiếu hồ sơ pháp lý, quyết định cho phép thành lập, hoạt động theo quy định, số lượng nhóm, lớp, số trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ.

Đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng các giáo viên tham gia dự án 'Hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp' trong tọa đàm tổ chức mới đây tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Địa phương phải xác định cụ thể các cơ sở vượt quy mô cho phép, bao gồm cơ sở chưa khắc phục, cơ sở mới phát sinh; phân loại mức độ vi phạm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục đối với từng trường hợp.

Cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm, không để kéo dài hoặc tái diễn.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các nguy cơ mất an toàn; rà soát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, trẻ em và đội ngũ có liên quan.

"Đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập vượt quy mô cho phép, cần kiểm tra, xác định rõ điều kiện pháp lý và điều kiện thực tế của cơ sở trước khi xác nhận, đề xuất hoặc thực hiện các chính sách có liên quan. Không xác nhận hoặc đề xuất hưởng chính sách khi cơ sở, đối tượng chưa đáp ứng điều kiện theo quy định", công văn nêu rõ.