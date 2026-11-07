Cô giáo từng ôm bụng bầu chạy xe 50 km đoạt giải thưởng Võ Trường Toản

Mẹ Hà của bao em nhỏ 6-18 tháng tuổi

Cô Hà cũng là nhân vật trong bài báo 'Cô giáo mầm non nhớ mãi lần ôm bụng bầu chạy xe 50 km đi dạy' của Báo Thanh Niên đăng tải cách đây 2 năm.

Cô Lê Thị Hà (năm nay 54 tuổi), sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, từ nhỏ đã học rất giỏi. Luôn ước mơ trở thành một giáo viên tiếng Anh bậc THPT, nhưng cơ duyên đưa cô trở thành một cô giáo mầm non.

Cô Lê Thị Hà cùng các trẻ độ tuổi nhà trẻ, Trường mầm non Hoa Hồng ẢNH: THÚY HẰNG

Trước khi chuyển về công tác tại Trường mầm non Hoa Hồng, cô Hà có 12 năm là giáo viên mầm non tại Trường mầm non 17 (quận Gò Vấp cũ, nay là Trường mầm non Quỳnh Hương, phường Gò Vấp), từ năm 1996 tới 2008.

Ngồi nhớ lại những kỷ niệm trong hành trình 30 năm làm nghề đã qua, cô Hà không thể quên tháng ngày chạy xe máy từ Nhà Bè tới Gò Vấp để dạy học. Hai vợ chồng cô Hà sống trong một căn nhà nhỏ ở Nhà Bè, chồng cô làm công nhân ở quận 7 cũ. Hơn 20 năm trước, giao thông còn nhiều vất vả, chưa thể thuận lợi như bây giờ, nhưng ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, mỗi ngày cô giáo chạy xe máy 50 km cả đi lẫn về, từ Nhà Bè tới Gò Vấp dạy học rồi lại trở về nhà.

Khi có bầu con đầu lòng, cô Hà vẫn bền bỉ đi làm mỗi ngày, cô chỉ nghỉ thai sản trước ngày dự sinh 2 tuần. Còn lại ngày nào cô cũng rời nhà từ 5 giờ sáng, vượt đường sá xa xôi, ôm bụng bầu chạy xe máy để kịp giờ đón trẻ, rồi tới tối mịt mới trở về nhà.

Cô Hà trong lần chia sẻ cùng PV Báo Thanh Niên ẢNH: PHƯƠNG HÀ

'Mẹ Hà' của bao em bé lứa tuổi nhà trẻ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Em bé được gần 4 tháng tuổi, cô đã trở về với công việc (trước đây chế độ nghỉ thai sản chỉ là 4 tháng, không phải 6 tháng như bây giờ, nếu lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường). Thời gian đầu, chưa tìm được người trông trẻ, cô giáo địu theo em bé, quấn khăn, áo ấm, hai mẹ con cùng nhau tới trường. "Ngày ấy mình thật khỏe. Có lẽ bản năng, sức mạnh của một người mẹ khiến người phụ nữ làm được những điều mà bây giờ, chính mình vẫn có thể ngạc nhiên", cô Hà bồi hồi.

Từ năm 2008 tới nay, cô Hà chuyển về công tác tại Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận). Cô giáo mầm non với chuyên môn giỏi, nhiều năm học là giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận, phụ trách nhiều nhóm, lớp ở các độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

Năm 2016, khi Trường mầm non Hoa Hồng mở lớp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi, cô Hà xung phong phụ trách lớp và là giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 6-18 tháng tuổi xuyên suốt thời gian dài trong 8 năm học.

'Mẹ Hà' của bao em nhỏ 6-18 tháng tuổi ở Trường mầm non Hoa Hồng ẢNH: P.H

Nhiều sáng kiến, đổi mới trong nghề của cô giáo đoạt giải thưởng Võ Trường Toản

Hiện nay, cô Lê Thị Hà là tổ trưởng chuyên môn khối nhà trẻ, giáo viên nhóm 25-36 tháng. Cô có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới phương pháp trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhà trẻ, được công nhận ở cấp quận (trước đây khi còn quận, huyện); cấp trường.

Như sáng kiến "Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 6 - 12 tháng"; "Một số biện pháp phòng tránh hóc sặc cho trẻ 6 - 12 tháng"; "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 6-12 tháng"; "Một số biện pháp giúp trẻ 25-36 tháng vui thích đến lớp"; "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm"...

Trường mầm non Hoa Hồng là trường thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Tại đây, cô Lê Thị Hà có cơ hội học hỏi, tham gia bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các bài tập, trò chơi cho trẻ; tham gia các lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường như: sử dụng mạng nội bộ, App enetviet, SC Teacher, thiết kế hoạt động giáo dục trên bảng tương tác...

Cô Hà và trẻ trong một hoạt động giáo dục ẢNH: P.H

Cô giáo cùng phụ huynh và các trẻ trong hoạt động bé tập làm nước tắc ẢNH: P.H

'Tôi trao yêu thương và các con trao lại cho tôi món quà vô giá: niềm hạnh phúc được làm cô giáo'

Biết tin mình là 1 trong số 50 nhà giáo TP.HCM đoạt giải thưởng Võ Trường Toản 2026, cô Lê Thị Hà, xúc động: "Tôi còn nguyên cảm giác bất ngờ, bồi hồi, xúc động và có chút nghẹn ngào. Đây là niềm vinh dự quá đỗi lớn lao mà có lẽ cả cuộc đời làm nghề tôi cũng không thể nào quên".

"30 năm, một chặng đường không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Tôi đã đi qua bao buổi sáng đón trẻ, những giờ chăm sóc, dạy dỗ, những ánh mắt ngây thơ, những cái ôm bé nhỏ và cả những giọt nước mắt của các con. Tôi đi qua những lúc mệt mỏi, có những lúc áp lực, nhưng chỉ cần nhìn thấy các con khỏe mạnh, vui tươi, tiến bộ từng ngày, tôi lại thấy mọi vất vả đều trở nên thật xứng đáng", cô giáo mầm non chia sẻ.

Cô giáo mầm non đi qua hành trình 30 năm với nghề ẢNH: THÚY HẰNG

Cô giáo tâm sự, cô biết ơn nhà trường, đồng nghiệp, các bậc cha mẹ trẻ và tất cả những người đã luôn tin tưởng, đồng hành, sẻ chia cùng cô trên hành trình này.

"30 năm qua, tôi trao đi biết bao yêu thương cho các con, chính các con cũng đã trao lại cho tôi món quà vô giá: niềm hạnh phúc được làm cô giáo. Giải thưởng là dấu mốc thật đẹp để tôi tiếp tục bước đi với trái tim còn nguyên vẹn tình yêu nghề, yêu trẻ. Dù mai này còn bao nhiêu năm tháng gắn bó với nghề, tôi vẫn nguyện giữ mãi ngọn lửa ấy, vẫn tận tâm, tận lực, yêu thương và chăm sóc từng em nhỏ bằng tất cả trái tim mình", cô Hà bộc bạch.