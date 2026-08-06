Đội ngũ 45.000 cán bộ quản lý, giáo viên và nửa triệu trẻ mầm non TP.HCM

Ngày 5.8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non trong năm học mới 2026-2027.

Trẻ và cô giáo tại một trường mầm non công lập tại TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Báo cáo từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, theo hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tại thời điểm tháng 7 năm 2026, toàn TP.HCM có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non; trong đó, 694 trường mầm non công lập; 1.138 trường mầm non dân lập, tư thục; 3.332 cơ sở độc lập.

Hiện có 526.593 trẻ em được huy động ra lớp tại các cơ sở giáo dục mầm non, trong đó 210.798 trẻ đang học tại các cơ sở công lập, còn lại được học tại các cơ sở ngoài công lập.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM được lãnh đạo ngành giáo dục - đào tạo thành phố nhìn nhận cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Toàn TP.HCM hiện có 3.917 cán bộ quản lý (ở công lập là 1.902 người và ngoài công lập là 2.015). Toàn thành phố có 41.336 giáo viên mầm non.

Quy mô trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục của TP.HCM, xếp theo lứa tuổi ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Quy mô trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục của TP.HCM ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG





Tỷ lệ bình quân giáo viên/lớp ở TP.HCM đạt 1,7 giáo viên/lớp. Tỷ lệ này lần lượt ở công lập và ngoài công lập là 2,12 và 1,51.

100% cán bộ quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định (3.917 người trên tổng số 3.917 người). Trong đó trình độ đạt trên chuẩn là 3.344 người trên tổng số 3.917 người; tỷ lệ 85,37%.

82,89% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên theo quy định (34.256 giáo viên trên tổng số 41.336 giáo viên). Trong đó, trên chuẩn 22.038 giáo viên trên tổng số 41.336 giáo viên, tỷ lệ 53,31%.

Quy mô cán bộ quản lý, giáo viên mầm non TP.HCM tại thời điểm tháng 7.2026 ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Trong năm học 2025-2026 có 1.127 giáo viên được đào tạo, nâng chuẩn trình độ. Cũng trong năm học 2025-2026, đã có 20.115 người tham gia bồi dưỡng thường xuyên, gồm 2.316 cán bộ quản lý và 17.799 giáo viên mầm non.

Bên cạnh đó, khoảng 1.800 lượt cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; 288 lượt viên chức và viên chức quản lý cơ sở giáo dục mầm non tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý.

Chuyển đổi số mạnh mẽ để quản lý hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trẻ mầm non

Năm học 2025-2026, bậc học mầm non của TP.HCM - đô thị lớn nhất cả nước tiếp tục được định hướng, chỉ đạo triển khai chuyển đổi số theo hướng xây dựng nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu, bảo đảm nguyên tắc "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Quy mô trường lớp mầm non của TP.HCM, tại thời điểm tháng 7.2026 ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Về xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu ngành, các cơ sở giáo dục mầm non cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Đến thời điểm báo cáo, có 4.891 trên tổng số 5.164 cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành cập nhật dữ liệu, đạt 94,71%. Hơn 524.000 hồ sơ trẻ được cập nhật đầy đủ thông tin, đạt 99,9%. Tỷ lệ trẻ được định danh là 94,65%, trong đó trẻ 5 tuổi được xác thực phục vụ tuyển sinh đầu cấp đạt 99,02%.

Tỷ lệ hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được xác thực đạt 96,44%. Đối với các dữ liệu chưa hoàn thiện, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành.

Chuyển đổi số bậc học mầm non TP.HCM thực hiện ra sao trong năm học 2025-2026 ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Về chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, bậc học mầm non của TP.HCM đã xây dựng, cập nhật và chia sẻ 85.635 học liệu số phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Ngành giáo dục đào tạo TP.HCM cho hay tới nay, đã có 2.508 trên tổng số 5.164 cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kho học liệu số, đạt tỷ lệ 48,57%. Các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế học liệu, xây dựng bài giảng điện tử, tổng hợp dữ liệu, xây dựng báo cáo và hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non...