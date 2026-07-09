Bác sĩ cảnh báo cách xử lý các bệnh gặp ở trẻ trong trường mầm non

Hôm nay (9.7), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tập huấn chuyên đề "Một số kỹ năng cơ bản xử lý các bệnh thường gặp ở trẻ trong trường mầm non", trực tiếp tại Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương, TP.HCM đồng thời trực tuyến tới 24 điểm cầu của 12 cụm chuyên môn giáo dục mầm non của TP.HCM.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Hồ Thống Nhất, chuyên gia Viện Nghiên cứu dinh dưỡng TP.HCM, trao đổi tại buổi tập huấn ẢNH: LỆ HUYỀN

Cách xử lý những tình huống khẩn cấp, nếu trẻ mầm non sốc phản vệ...

Tại buổi tập huấn, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Hồ Thống Nhất, chuyên gia Viện Nghiên cứu dinh dưỡng TP.HCM, kể tên những nhóm bệnh thường gặp ở trẻ mầm non gồm: nhóm bệnh lây nhiễm phổ biến - dễ bùng phát thành dịch - như tay chân miệng, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, sốt xuất huyết. Nhóm bệnh hô hấp như cúm cảm lạnh thông thường, viêm mũi họng, viêm amidal, viêm phế quản, viêm phổi; nhóm bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm, nhiễm giun sán. Nhóm bệnh về da và mắt như đau mắt đỏ, viêm da, chốc, mụn nhọt; nhóm bệnh dinh dưỡng như biếng ăn, suy dinh dưỡng, béo phì, dị ứng thức ăn.

Đáng chú ý, bác sĩ Hoàng Hồ Thống Nhất nhắc tới nhóm bệnh phải xử lý cấp cứu khi trẻ bị dị vật đường thở, sốt cao co giật, cơn hen cấp; tai nạn thương tích: té ngã, đuối nước, điện giật...

Buổi tập huấn được trực tiếp tại Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương, trực tuyến tới các điểm cầu trong TP.HCM ẢNH: LỆ HUYỀN

Với trẻ có cơn hen phế quản cấp tính tại lớp xử trí thế nào?

Bác sĩ Thống Nhất cho biết các giáo viên, nhân viên mầm non cần nhận biết sớm, thấy trẻ đang chơi bỗng ngồi thụp xuống, thở khò khè, ho sặc sụa, hoặc cố rướn cổ để thở.

Ngay sau đó, các thầy cô giáo phải có những hành động tức thì sau: Phải dừng ngay hoạt động, đưa trẻ ra khỏi khu vực có tác nhân (bụi, phấn hoa, phấn viết) đến nơi thoáng mát. Phải cho trẻ ngồi thẳng lưng hoặc tựa vào ghế (tuyệt đối không đặt trẻ nằm ngửa vì sẽ gây ngạt thở).

Sau đó cho trẻ dùng thuốc cắt cơn - đây là điều quan trọng nhất, các thầy cô lấy ngay bình xịt định liều (Ventolin...) phối hợp với buồng đệm (buồng hít) có sẵn trong tủ thuốc cá nhân của trẻ để xịt cho trẻ (thường là 2-4 nhát tùy hướng dẫn của phụ huynh/bác sĩ). "Nhà trường cần gọi cấp cứu nếu trẻ không đỡ sau 15 phút xịt thuốc, môi/móng tay tím tái, hoặc trẻ quá mệt không thể nói/khóc thành tiếng", bác sĩ cho biết.

Các nhà giáo nêu những câu hỏi tại buổi tập huấn ẢNH: LỆ HUYỀN

Với trẻ dị ứng và sốc phản vệ (do thức ăn, côn trùng đốt) thì sao?

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Hồ Thống Nhất cho hay trẻ ăn bán trú tại trường có nguy cơ dị ứng thực phẩm rất cao (đậu phộng, hải sản, trứng, sữa...). Nếu trẻ bị dị ứng nhẹ (nổi mề đay, ngứa), cần cho trẻ uống thuốc kháng Histamin theo đơn của phụ huynh, lau mát cho trẻ và theo dõi sát. Khi trẻ sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng, phải xử lý cấp cứu.

Dấu hiệu: Trẻ đột ngột sưng nề môi/mắt, khó thở, thở rít, nôn mửa, da tái nhợt hoặc ngất lịm sau khi ăn hoặc bị côn trùng đốt;

Hành động: Gọi ngay nhân viên y tế trường học để tiêm Adrenaline (nếu trẻ có sẵn bút tiêm tự động như Epipen) và gọi cấp cứu 115 ngay lập tức. Đặt trẻ nằm phẳng, kê cao chân nếu trẻ có dấu hiệu tụt huyết áp.

Lưu ý về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ thừa cân béo phì

Tại buổi tập huấn, bác sĩ Thống Nhất còn chia sẻ nhiều thông tin tới các cán bộ quản lý, giáo viên về chăm sóc dinh dưỡng, xây dựng thói quen bài tập vận động cho trẻ nói chung, đặc biệt là cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ thừa cân béo phì.

Bác sĩ Thống Nhất cho hay trong thực tế nhiều cha mẹ không hề biết con mình đang thừa cân, béo phì; nhiều người có con thừa cân béo phì thậm chí vẫn muốn con tăng cân thêm. Trong khi nguyên nhân của béo phì 90% là do sai lầm trong chăm sóc và nuôi dưỡng (ăn uống quá mức, lười vận động); 10% do bệnh nội tiết, yếu tố di truyền, tác dụng phụ thuốc…

Trẻ mầm non trong một ngày hội vận động ẢNH: THÚY HẰNG

Đón trẻ vào lớp, các thầy cô giáo cần xem những dấu hiệu bất thường của trẻ

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nắm vững kỹ năng cơ bản xử lý các bệnh thường gặp ở trẻ, đảm bảo an toàn sức khỏe và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Út, chuyên viên phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM có những trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Bà Út nhấn mạnh, để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của trẻ, các thầy cô giáo, nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng cần chú ý quan sát trẻ ngay từ khi đón trẻ vào lớp, trong các hoạt động hàng ngày như trẻ học, vui chơi, ăn, ngủ và trước khi trả trẻ.

Một số dấu hiệu bất thường cần đặc biệt lưu ý như trẻ sốt trên 38,5°C; trẻ nổi mụn nước ở tay, chân, miệng; hay bị tiêu chảy nhiều lần; ho nhiều, khó thở; mắt đỏ, nhiều ghèn; trẻ lừ đừ, bỏ ăn, quấy khóc bất thường... Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể đang mắc bệnh và cần được theo dõi.

Đặc biệt, các thầy cô cần nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm cần xử lý ngay: Trẻ bị co giật; khó thở; li bì; mất nước; sốt cao không hạ; nôn liên tục...

Buổi tập huấn kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn tuyệt đối, hạnh phúc cho trẻ mầm non ẢNH: LỆ HUYỀN

"Phát hiện sớm - Xử lý đúng - Báo cáo kịp thời - Phối hợp hiệu quả - Phòng ngừa chủ động" là những yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, thân thiện và hạnh phúc, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ", bà Út đúc kết.