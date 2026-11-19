Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 323. Theo lịch âm hôm nay 19.11 nhằm ngày mùng 11 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Dậu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 19.11 là ngày Đinh Dậu ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 19.11 cũng là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, tiết Tiểu tuyết sẽ tiếp nối Lập đông. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá… Ngoài ra thời tiết sẽ trở nên khô hanh hơn, các đợt gió lạnh ùa về buốt giá, đặc biệt ở các tỉnh miền núi phía bắc và cũng ảnh hưởng tới thời tiết phía nam.

Ngày 19.11 là ngày gì ở Việt Nam?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 19.11.1950 là ngày Thành lập Ủy ban hòa bình Việt Nam.

Để tích cực hưởng ứng và góp phần vào phong trào hòa bình thế giới, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương phát động phong trào bảo vệ hòa bình thế giới, tiến tới thành lập một tổ chức hòa bình ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban hòa bình Việt Nam), được thành lập tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Đây là một trong những tổ chức chính trị, xã hội đầu tiên được thành lập để hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, gắn liền sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập của nhân dân ta với sự nghiệp bảo vệ hòa bình trên thế giới. Kể từ khi thành lập, Ủy ban hòa bình Việt Nam đã có đóng góp quan trọng huy động nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Vào ngày 19.11.1997, Việt Nam chính thức kết nối với Internet toàn cầu ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Vào ngày 19.11.1997, Việt Nam chính thức kết nối với Internet toàn cầu. Vào ngày này, Internet đã chính thức được cung cấp rộng rãi cho người dân cả nước sau một khoảng 1 năm chuẩn bị về hạ tầng, mạng lưới và xây dựng các quy định, chính sách quản lý.

Theo thống kê, vào thời điểm đó, số người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam chỉ hơn 200.000 người, đến năm 2002 có khoảng 3 triệu người (khoảng 4% dân số cả nước thời điểm đó), năm 2007 là gần 20 triệu người, tăng thêm gần 7 lần (chiếm khoảng 24% dân số cả nước).

Đến nay, gần 3 thập kỷ kể từ khi hòa vào mạng Internet toàn cầu, Internet Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ sử dụng đạt trên 70% dân số. Internet đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người dân, là nền tảng để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số ở Việt Nam.